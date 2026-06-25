Απάντηση στη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εξαπολύοντας επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό και θέτοντας ερωτήματα σχετικά με τις οικονομικές εξαγγελίες που παρουσίασε.

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε αρχικά ότι ο Αλέξης Τσίπρας «επιχείρησε για ακόμη μία φορά να παρουσιάσει τον εαυτό του ως παράδειγμα πολιτικής εντιμότητας», κάνοντας αναφορά στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και στις υποθέσεις που, όπως ανέφερε, τη σημάδεψαν.

Στη συνέχεια, στάθηκε στην αναφορά του κ. Τσίπρα για διαθέσιμα 6 δισ. ευρώ προς αξιοποίηση, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές φορολογικές παρεμβάσεις μέσα στα δημοσιονομικά όρια της χώρας.

Όπως ανέφερε, από την 1η Ιανουαρίου εφαρμόστηκε φορολογική μεταρρύθμιση ύψους 1,76 δισ. ευρώ, η οποία περιλαμβάνει μειώσεις φόρων, μηδενισμό φόρου εισοδήματος για νέους και ελαφρύνσεις για πολύτεκνες οικογένειες.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έθεσε τρία πιθανά σενάρια σχετικά με τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού:

Να προτείνει την κατάργηση ή ανατροπή των μέτρων που ήδη εφαρμόζονται. Να μην υπολογίζει τους δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να οδηγεί, σύμφωνα με τον ίδιο, σε μια πολιτική που θα μπορούσε να επαναφέρει δημοσιονομικές περιπέτειες.

Κλείνοντας, ο Παύλος Μαρινάκης κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να δώσει σαφείς απαντήσεις για το οικονομικό του σχέδιο, σημειώνοντας ότι «η δεύτερη φορά δεν μπορεί να βασίζεται σε υποσχέσεις χωρίς κοστολόγηση».