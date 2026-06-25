Ένταση επικράτησε στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με πρωταγωνιστές τον Σωκράτη Φάμελλο, τον Νίκο Παππά και τον Παύλο Πολάκη, στο φόντο της συζήτησης για τη στρατηγική του κόμματος και τη στάση απέναντι στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Ο Παύλος Πολάκης αποχώρησε από τη συνεδρίαση και προανήγγειλε την κατάθεση υπογραφών, προκειμένου να συγκληθεί εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

Πολάκης: «Επιβεβαιώθηκε το στρατηγικό αδιέξοδο»

Σε δηλώσεις του μετά την αποχώρησή του, ο Παύλος Πολάκης άσκησε σκληρή κριτική στη γραμμή που ακολουθεί η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για «στρατηγικό αδιέξοδο». «Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το στρατηγικό αδιέξοδο της πολιτικής που ακολουθεί αυτή τη στιγμή, με βάση την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την προοδευτική ανασύνθεση του χώρου και την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ», ανέφερε.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η μόνη λύση είναι να συνεδριάσει ξανά η Κεντρική Επιτροπή και να αλλάξει η προηγούμενη απόφασή της. «Δεν υπάρχει καμία άλλη λύση για τον χώρο», είπε χαρακτηριστικά.

Το ερώτημα προς Φάμελλο για τον Τσίπρα

Ο Παύλος Πολάκης έθεσε και ζήτημα επικοινωνίας του Σωκράτη Φάμελλου με τον Αλέξη Τσίπρα, ζητώντας να ξεκαθαριστεί ποια είναι η πραγματική στάση του πρώην πρωθυπουργού απέναντι σε ενδεχόμενη συνεργασία. Όπως είπε, απευθύνθηκε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντάς του: «Μίλησες επισήμως με τον Αλέξη τον Τσίπρα να σου επιβεβαιώσει ότι ή δεν συνεργάζεται ή ότι συνεργάζεται;».

Σύμφωνα με τον κ. Πολάκη, δεν μπορεί να παρατείνεται η σημερινή κατάσταση, την οποία περιέγραψε ως «απαξίωση, αυτοεξευτελισμό και διάλυση».

Θεοχαρόπουλος: «Κριτική στήριξη σημαίνει και στήριξη και κριτική»

Στη συνεδρίαση τοποθετήθηκε και ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ο οποίος χαρακτήρισε σεβαστή και κατανοητή τη στάση του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας ωστόσο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να προετοιμαστεί για όλα τα ενδεχόμενα.

«Η ΕΛΑΣ δεν διαπραγματεύεται, επομένως ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα και να λειτουργήσει ως κόμμα», ανέφερε.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Προσφέρουμε κριτική στήριξη στην ΕΛΑΣ, αλλά αυτό σημαίνει και στήριξη και κριτική».

Νίκος Παππάς κατά Φάμελλου: Η προσέγγιση ότι «καλώς βαδίζουμε» προκαλεί απογοήτευση

Επικριτικός απέναντι στην εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου εμφανίστηκε ο πρώην Υπουργός, Νίκος Παππάς.

«Δεν ακούσαμε τίποτα για οδικό χάρτη» ανέφερε ο κ. Παππάς στην τοποθέτηση του, προσθέτοντας πως «δεν υπήρξε καμία εξήγηση για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος».

«Η προσέγγιση ότι «καλώς βαδίζουμε» προκαλεί απογοήτευση» συνέχισε ο κ. Παππάς, προσθέτοντας πως «το ζητούμενο είναι η συντεταγμένη πορεία, όχι οι προσωπικές διαπραγματεύσεις».

Δούρου: «Η ενότητα μπορεί να επιτευχθεί μετεκλογικά»

Η Ρένα Δούρου εκτίμησε ότι, με βάση τα σημερινά δεδομένα και κυρίως τη στάση της ΕΛΑΣ, η ενότητα στον χώρο μπορεί να επιτευχθεί μόνο μετεκλογικά.

«Αν θέλουμε να είμαστε παρόντες και όχι παρατηρητές όπως σήμερα, πρέπει να ανατάξουμε το κόμμα με όσες δυνάμεις έχουν μείνει, να τεθούμε σε προεκλογική διάταξη και φυσικά να μετέχουμε στις εκλογές», ανέφερε.

Η ίδια σημείωσε ότι διαφορετικά ψηφοδέλτια δεν σημαίνουν κατ’ ανάγκην και αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια, επισημαίνοντας ότι δύο κόμματα μπορούν να κατέβουν στις εκλογές χωρίς να συγκρουστούν μεταξύ τους.

Η Ρένα Δούρου προειδοποίησε επίσης ότι η καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων εντείνει την εσωστρέφεια και περιορίζει τη δυνατότητα αξιοπρεπούς εκλογικής παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ. «Όσο καθυστερούμε, τροφοδοτούμε την εσωστρέφεια και περιορίζουμε τη δυνατότητα αξιοπρεπούς εκλογικής παρουσίας», είπε.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η χώρα βρίσκεται ήδη σε προεκλογική περίοδο, σημειώνοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης αλλά και η ΕΛΑΣ κινούνται πλέον με εκλογικό ορίζοντα.

Νέος κύκλος εσωστρέφειας στον ΣΥΡΙΖΑ

Η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας ανέδειξε εκ νέου το στρατηγικό δίλημμα του ΣΥΡΙΖΑ: αν θα επιμείνει στη γραμμή της προοδευτικής ανασύνθεσης με αναμονή και ανοιχτούς διαύλους ή αν θα κινηθεί άμεσα ως αυτόνομο κόμμα, προετοιμαζόμενο για εκλογική κάθοδο με δική του πολιτική και οργανωτική διάταξη.

Η παρέμβαση Πολάκη και η πρόθεσή του να ζητήσει νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής δείχνουν ότι η εσωκομματική συζήτηση μπαίνει σε νέα φάση, με ανοιχτή πλέον αμφισβήτηση της σημερινής απόφασης και πίεση για αλλαγή γραμμής.