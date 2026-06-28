Η Κανέλλα Χρυσονίδου, έφυγε σήμερα το πρωί από τη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια του Ολυμπιακού, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να εκφράζει τα συλλυπητήρια της.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της Κανέλλας Χρυσονίδου, καθώς και στον οργανισμό της ΚΑΕ Ολυμπιακός, για την απώλειά της.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει», ανέφερε η ανάρτηση της «πράσινης» ΚΑΕ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.