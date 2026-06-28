Ο Νταβίντ Κάρμο επιστρέφει στην Ελλάδα για να φορέσει για τρίτη φορά την φανέλα του Ολυμπιακού.

Ο Ανγκολέζος κεντρικός αμυντικός αναμένεται στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» τα ξημερώματα της Δευτέρας 29 Ιουνίου στις 05:10 μέσω Λισαβώνας.

Έτσι, ο Κάρμο θα είναι παρών στην πρώτη συγκέντρωση των παικτών του Ολυμπιακού που θα γίνει την ίδια ημέρα στου Ρέντη ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Κάρμο ήθελε να επιστρέψει στους Πειραιώτες μετά από το δανεισμό του στην Οβιέδο από τη Νότιγχαμ και για αυτό το λόγο είχε και προσωπική επικοινωνία με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Επίσης οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Νταβίντ Κάρμο θα αποκτηθεί με κανονική μεταγραφή από τον Ολυμπιακό και όχι με νέο δανεισμό όπως τις προηγούμενες δύο θητείες του στο λιμάνι.