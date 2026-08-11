Μια ιστορία αυτοθυσίας πίσω από μια ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει τη Σμύρνη στην Τουρκία. Η 56χρονη Ρεζάν Κορκμάζ έχασε τη ζωή της μαζί με τον μόλις 4 ετών εγγονό της, Γιγίτ Μπουλούτ Αϊντίν, όταν φωτιά τύλιξε το σπίτι της οικογένειας στην περιοχή Τσιγλί.



Οι τελευταίες στιγμές της γυναίκας αποκαλύπτουν το μέγεθος της προσπάθειάς της να σώσει τα δύο μικρά παιδιά.



Όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, η Ρεζάν Κορκμάζ πήρε στην αγκαλιά της τον μικρότερο εγγονό της, τον 2χρονο Μερτ, και κατάφερε να τον βγάλει από το φλεγόμενο σπίτι. Γνώριζε, όμως, ότι μέσα είχε παραμείνει ο 4χρονος Γιγίτ, και γύρισε πίσω.



Η 56χρονη μπήκε ξανά στο σπίτι για να φτάσει στο παιδί, όμως αυτή τη φορά δεν κατάφερε να βγει. Μετά την κατάσβεση της φωτιάς, οι πυροσβέστες εντόπισαν νεκρούς γιαγιά και εγγονό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της τουρκικής DHA, η σορός της γυναίκας βρέθηκε πάνω από το σώμα του 4χρονου, σαν να προσπαθούσε μέχρι την τελευταία στιγμή να τον προστατεύσει από τις φλόγες.



Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 17:30 της Δευτέρας 10 Αυγούστου, σε ισόγεια μονοκατοικία στη συνοικία Σιρίντεπε του Τσιγλί.



Κάτοικοι της περιοχής είδαν καπνούς και φλόγες να βγαίνουν από το σπίτι και ειδοποίησαν τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αστυνομικοί και ασθενοφόρα και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο. Στο εσωτερικό του σπιτιού εντοπίστηκαν οι σοροί της 56χρονης και του μικρού Γιγίτ.



Ο μικρός Γιγίτ δεν πρόλαβε να γιορτάσει τα επόμενα γενέθλιά του. Στις 23 Αυγούστου θα έκλεινε τα 5 του χρόνια, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

İzmir’in Çiğli ilçesinde evde çıkan yangında, torununu kurtarmak için yeniden eve giren Rezan Korkmaz (56) ile torunu hayatını kaybetti.



Korkmaz'ın cansız bedeni, torununun üzerine kapanmış halde bulundu. pic.twitter.com/Vqswv7Dhsu — Takvim (@takvim) August 11, 2026

Ο παππούς των παιδιών πήδηξε από το παράθυρο και σώθηκε

Την ώρα της πυρκαγιάς, στο σπίτι βρισκόταν και ο 59χρονος παππούς των παιδιών, Μπαϊράμ Κορκμάζ. Όταν μέρος της οροφής κατέρρευσε, κατάφερε να σωθεί πηδώντας από παράθυρο.

Υπέστη εγκαύματα στα χέρια και στην πλάτη και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Μετά την παροχή των απαραίτητων πρώτων βοηθειών και την ολοκλήρωση της θεραπείας του, πήρε εξιτήριο.

Η μητέρα των δύο παιδιών, η 32χρονη Καντριγιέ Αϊντίν, είχε μετακομίσει μαζί με τους γιους της στο σπίτι των γονιών της, καθώς ο σύζυγός της είχε φύγει στο εξωτερικό για εργασία.

◾️İzmir’in Çiğli ilçesinde müstakil evde çıkan yangında yaşamını yitiren Rezan Korkmaz (56) ve torunu Yiğit Bulut Aydın’ın (4) cenazeleri teslim alındı.



📌Yangın sırasında 2 yaşındaki torunu Mert’i dışarı çıkardıktan sonra diğer torunu Yiğit’i kurtarmak için tekrar eve giren… pic.twitter.com/rKpnLawgoK — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) August 11, 2026

Το τελευταίο αντίο σε γιαγιά και εγγονό

Οι νεκροψίες-νεκροτομές στη σορό της Ρεζάν Κορκμάζ και του 4χρονου Γιγίτ ολοκληρώθηκαν και οι σοροί παραδόθηκαν στους συγγενείς τους.



Το απόγευμα της Τρίτης 11 Αυγούστου, συγγενείς και κάτοικοι της περιοχής τούς είπαν το τελευταίο αντίο. Η νεκρώσιμη ακολουθία τελέστηκε στο τέμενος Esentepe και στη συνέχεια γιαγιά και εγγονός οδηγήθηκαν στην τελευταία τους κατοικία στο νεκροταφείο Harmandalı Yeni. Στην κηδεία βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η μητέρα του 4χρονου και ο τραυματισμένος παππούς του.



Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί και η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται.

