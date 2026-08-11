Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Χεορχίνα Ροντρίγκες παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στο Κασκάις της Πορτογαλίας, έναν χρόνο μετά τον αρραβώνα τους.

Το ζευγάρι επέλεξε μια ιδιωτική και λιτή τελετή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έχοντας στο πλευρό του τα πέντε παιδιά τους.

Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο Πορτογάλος σούπερ σταρ μέσα από ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφία με τις βέρες του ζευγαριού.

Η λεζάντα ήταν ιδιαίτερα λιτή: «C❤️G», με τα αρχικά των ονομάτων τους.

Η επίσημη επιβεβαίωση

Σύμφωνα με τη Daily Mail, εκπρόσωπος του Κριστιάνο Ρονάλντο επιβεβαίωσε στη συνέχεια επίσημα τον γάμο.

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Χεορχίνα Ροντρίγκες παντρεύτηκαν σήμερα με πολιτικό γάμο στο Κασκάις της Πορτογαλίας και είναι πλέον επίσημα σύζυγοι», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, η τελετή ήταν μια προσωπική οικογενειακή στιγμή, στην οποία παρευρέθηκαν τα πέντε παιδιά τους.

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Παρά τα σενάρια για έναν λαμπερό γάμο με καλεσμένους και μεγάλη τελετή, ο Ρονάλντο και η Χεορχίνα επέλεξαν να κρατήσουν τη στιγμή σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Η ανάρτηση με τις βέρες αιφνιδίασε τους θαυμαστές τους και προκάλεσε χιλιάδες σχόλια μέσα σε λίγα λεπτά.

Το ζευγάρι, που είναι μαζί από το 2016, έκανε έτσι το επόμενο βήμα στη σχέση του, επιλέγοντας να μοιραστεί την είδηση με έναν απλό και συμβολικό τρόπο.

Μαζί από το 2016

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Χεορχίνα Ροντρίγκες αποτελούν ένα από τα πιο γνωστά ζευγάρια της διεθνούς showbiz και του ποδοσφαίρου.

Η σχέση τους ξεκίνησε το 2016 και έκτοτε η Χεορχίνα βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του Πορτογάλου σταρ, τόσο στις μεγάλες στιγμές της καριέρας του όσο και στην προσωπική του ζωή.

Έπειτα από χρόνια κοινής πορείας και έναν χρόνο μετά τον αρραβώνα τους, οι δυο τους είναι πλέον επίσημα σύζυγοι.