Περίπου 2,4 εκατομμύρια νεαρές Αφγανές στερούνται τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση από τότε που οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία στην Καμπούλ πριν από πέντε χρόνια, εκτιμά η UNESCO, η οποία κάλεσε σήμερα να μπει τέλος στις “διακρίσεις” στη χώρα.

Οι νεαρές Αφγανές είναι 200.000 περισσότερες το 2026 σε σχέση με το 2025 (2,2 εκατομμύρια), και “εάν η απαγόρευση διατηρηθεί, περίπου τέσσερα εκατομμύρια κορίτσια μπορεί να στερηθούν (τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) μέχρι το 2030”, δηλώνει ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την εκπαίδευση, την επιστήμη και τον πολιτισμό σε μια νέα έκθεση.

“Οι περιορισμοί αυτοί μηδενίζουν δύο δεκαετίες προόδου στην πρόσβαση στην εκπαίδευση” καθώς ο αρiθμός των κοριτσιών που φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πολύ περιορισμένος το 2001, είχε αυξηθεί κοντά σε ένα εκατομμύριο το 2021, προσθέτει.

“Οι γυναίκες και τα κορίτσια στο Αφγανιστάν έχουν δικαίωμα στη μάθηση, αυτό είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Έχουν δικαίωμα στην εργασία. Πρέπει να απολαμβάνουν ελευθερία κινήσεων χωρίς να είναι υποχρεωμένες να συνοδεύονται ή να παρακολουθούνται, ούτε να υφίστανται απαγορεύσεις μέσα στις κοινότητές τους”, δήλωσε η Χόντα Τζαμπεριάν, συντονίστρια του προγράμματος για την εκπαίδευση στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Τύπου.

“Η UNESCO καταδικάζει ακόμη μια φορά τις διακρίσεις σε βάρος των γυναικών και των κοριτσιών και ζητεί την άμεση και άνευ όρων αποκατάσταση του δικαιώματός τους στην εκπαίδευση”, πρόσθεσε, καλώντας “τον κόσμο να μην αποστρέφει το βλέμμα του” .

Οι διακρίσεις αυτές εντάσσονται σε μια ευρύτερη κρίση του εκπαιδευτικού τομέα: περισσότερο από το ήμισυ των παιδιών ηλικίας δημοτικού σχολείου δεν πηγαίνουν καθόλου στο σχολείο και περισσότερο από το 90% των παιδιών ηλικίας δέκα ετών δεν ξέρουν να διαβάσουν ένα απλό κείμενο.

Δυσκολίες που επιδεινώνονται από την έλλειψη πόσιμου νερού, εγκαταστάσεων υγιεινής και θέρμανσης στα σχολεία, αλλά και από τις φυσικές καταστροφές (σεισμοί, πλημμύρες…) που έπληξαν τη χώρα επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια.

“Το αφγανικό εκπαιδευτικό σύστημα δέχεται επί του παρόντος μια αυξανόμενη δημογραφική πίεση” με την εθελοντική ή αναγκαστική επιστροφή 7 και πλέον εκατομμυρίων Αφγανών από το 2023, διευκρινίζει η UNESCO.

Το Αφγανιστάν ξεχωρίζει ως η μοναδική χώρα στον κόσμο όπου η δευτεροβάθμια και η ανώτερη εκπαίδευση απαγορεύονται αυστηρά στα κορίτσια και στις γυναίκες, τονίζει.

Αν οι απαγορεύσεις αυτές συνεχιστούν, θα αντιπροσωπεύουν για τη χώρα η οποία ήδη αντιμετωπίζει σοβαρή οικονομική κρίση, σωρευτική απώλεια εισοδήματος 9,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι το 2066, σύμφωνα με την UNESCO.