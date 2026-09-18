Η ιστορία αγάπης της Μαργαρίτας και του Ανδρέα Παπανδρέου ξεκίνησε μακριά από την Ελλάδα, σε μια αίθουσα αναμονής ενός οδοντιατρείου στη Μινεσότα το 1948. Εκεί γνωρίστηκαν η νεαρή Αμερικανίδα, Μάργκαρετ Τσαντ, από το Σικάγο και ο 29χρονος τότε οικονομολόγος, Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος εργαζόταν ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα.

Ο Ανδρέας ήταν ήδη παντρεμένος με τη Χριστίνα Ρασσιά, όμως η γνωριμία του με τη Μαργαρίτα εξελίχθηκε σε έναν μεγάλο έρωτα, που θα οδηγούσε λίγα χρόνια αργότερα στη διάλυση του πρώτου του γάμου και στον δικό τους γάμο το 1951. Όπως η ίδια η Μαργαρίτα περιέγραψε αργότερα στην αυτοβιογραφία της, «Έρωτας και Εξουσία», η πρώτη τους συνάντηση ήταν τυχαία, όμως η έλξη μεταξύ τους ήταν άμεση και καθοριστική για τη μετέπειτα ζωή και των δύο.

Η πρόταση γάμου έγινε το καλοκαίρι του 1951, όταν η Μαργαρίτα και ο Ανδρέας είχαν ξανασμίξει μετά από μια περίοδο απομάκρυνσης. Όπως η ίδια περιγράφει στην αυτοβιογραφία της, «Έρωτας και Εξουσία», ένα βράδυ ενώ βρίσκονταν μαζί στο αυτοκίνητο στο Αλμπουκέρκι, του τραγούδησε ένα τραγούδι που εξέφραζε τα συναισθήματά της και τότε εκείνος της είπε: «Ας παντρευτούμε». Λίγο αργότερα, στις 30 Αυγούστου 1951, παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στο Ρίνο της Νεβάδας.

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έγινε η δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου και παρέμεινε στο πλευρό του από το 1951 έως το 1989. Μαζί απέκτησαν τέσσερα παιδιά: τον πρώην πρωθυπουργό, Γιώργο Α. Παπανδρέου, τον ευρωβουλευτή, Νίκο Παπανδρέου, τον Ανδρέα Α. Παπανδρέου και τη Σοφία Παπανδρέου.

Για πολλά χρόνια αποτέλεσαν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ζευγάρια της ελληνικής πολιτικής ζωής. Η Μαργαρίτα δεν ήταν απλώς η σύζυγος ενός πολιτικού αρχηγού, αλλά είχε και η ίδια έντονη δημόσια παρουσία, με δράση σε κοινωνικά, φεμινιστικά και πολιτικά ζητήματα. Βρέθηκε δίπλα στον Ανδρέα στις μεγάλες πολιτικές του στιγμές, από την επιστροφή του στην Ελλάδα μέχρι την άνοδο του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία.

Ωστόσο, η σχέση τους πέρασε και από δύσκολες περιόδους. Ο χωρισμός τους το 1989, έπειτα από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες γάμου, προκάλεσε τεράστιο ενδιαφέρον στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, καθώς συνέπεσε με τη νέα σχέση του Ανδρέα Παπανδρέου με τη Δήμητρα Λιάνη. Το διαζύγιο του ζευγαριού έγινε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα της εποχής, με την κοινωνία και τα μέσα ενημέρωσης να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

«Οταν ο Ανδρέας επέστρεψε από το Χέρφιλντ στις 23 Σεπτεμβρίου του 1988 και έκανε το περιβόητο νεύμα στην αεροσυνοδό, μου έδωσε το τελειωτικό χτύπημα – το δηλητηριασμένο βέλος κατευθείαν στο στήθος, στην καρδιά μου. Αλλά τον αγαπούσα ακόμα. Ήταν ο αετός μου και ο δεσμός δεν μπορούσε να διαρραγεί. Ήταν, παρ’ όλα αυτά και n λύτρωσή μου. Ο Ανδρέας, ο πρωθυπουργός, ήταν ο εραστής μου, ο σύζυγός μου, ο πατέρας των παιδιών μου, ο σύντροφός μου στις πολιτικές δράσεις», γράφει η ίδια στο βιβλίο της, χωρίς να αναφέρει το όνομα της Δήμητρας Λιάνη.

«Έρωτας και Εξουσία» – Η αυτοβιογραφία της Μαργαρίτας Παπανδρέου

Το 2015 κυκλοφόρησε η αυτοβιογραφία της Μαργαρίτας Παπανδρέου με τίτλο «Έρωτας και Εξουσία» από τις Εκδόσεις Πατάκη. Την εισαγωγή του βιβλίου υπέγραψε ο γιος της, Νίκος Παπανδρέου.

Στο βιβλίο, η Μαργαρίτα Παπανδρέου αφηγείται τη ζωή της, την πορεία της δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου, την πολιτική της δράση αλλά και τις προσωπικές δοκιμασίες που αντιμετώπισαν ως ζευγάρι. Όπως αναφέρεται στην παρουσίαση του βιβλίου, πρόκειται για την αφήγηση «ενός μεγάλου έρωτα μιας Αμερικανίδας από το Σικάγο για τον άντρα που γνώρισε πριν από πολλά χρόνια σε μια αίθουσα αναμονής ενός οδοντιάτρου στη Μινεσότα το 1948».

Η ίδια περιγράφει μέσα από τις σελίδες του βιβλίου τη διαδρομή του γάμου τους, τις πολιτικές και προσωπικές προκλήσεις, αλλά και το πώς οδηγήθηκαν στον χωρισμό, ένα γεγονός που, όπως σημειώνεται, δεν απασχόλησε μόνο την οικογένειά τους αλλά ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.

«Τον αγαπούσα αρκετά ώστε να τον αφήσω ελεύθερο»

Σε συνέντευξή της στον Τάσο Τρύφωνος στην εκπομπή «Τετ-α-Τετ», η Μαργαρίτα Παπανδρέου είχε μιλήσει με ιδιαίτερη συγκίνηση για τον Ανδρέα Παπανδρέου και τη σχέση που έζησαν για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Η ίδια είχε αναφερθεί στον βαθύ δεσμό που τους ένωνε, λέγοντας πως δεν μπορούσε να φανταστεί τη ζωή της χωρίς εκείνον. «Το δυσκολότερο πράγμα ήταν να σκεφτώ τη ζωή μου χωρίς τον Ανδρέα», είπε χαρακτηριστικά. «Δεν ήθελα να χωρίσω, ήμουν ευτυχισμένη στη σχέση μου. Στο τέλος, όμως, αποφάσισα ότι τον αγαπούσα αρκετά, ώστε να τον αφήσω ελεύθερο», είχε προσθέσει.

Παράλληλα, μίλησε και για τα πρώτα δύσκολα βήματα της σχέσης τους, αποκαλύπτοντας πως ο Ανδρέας τής είχε πει από την αρχή ότι ήταν παντρεμένος και πως σκόπευε να χωρίσει. Όπως ανέφερε, εκείνος πήγε να μιλήσει στη σύζυγό του, όμως τελικά δεν κατάφερε να της ανακοινώσει την απόφασή του. Όταν επέστρεψε και τη συνάντησε ξανά, η Μαργαρίτα τού είπε πως δεν μπορούσαν να συνεχίσουν να είναι μαζί, καθώς εκείνος παρέμενε παντρεμένος.

Παρά τις δυσκολίες, τις πολιτικές πιέσεις και τον χωρισμό τους, περιέγραψε τον Ανδρέα ως έναν άνθρωπο που σημάδεψε τη ζωή της και μίλησε για έναν μεγάλο έρωτα που καθόρισε τόσο την προσωπική της πορεία όσο και την οικογένειά τους.