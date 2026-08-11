Ο Μίλτος Τεντόγλου πρόσθεσε ακόμη μία χρυσή σελίδα στην εντυπωσιακή πορεία του, ολοκληρώνοντας με την απονομή τον νέο του θρίαμβο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου 2026 στην Αγγλία. Η ελληνική σημαία βρέθηκε και πάλι στην κορυφή, με τον κορυφαίο άλτη να απολαμβάνει τη στιγμή και να γιορτάζει με το γνώριμο, αυθόρμητο ύφος του την τέταρτη συνεχόμενη επικράτησή του στη διοργάνωση.

Στα 8,44 μ. το άλμα που του χάρισε το χρυσό

Η προσπάθεια στα 8,44 μέτρα ήταν εκείνη που έδωσε στον Τεντόγλου την πρωτιά στον τελικό του μήκους. Μετά την ολοκλήρωση του αγωνίσματος, ο Έλληνας πρωταθλητής παρέλαβε το χρυσό μετάλλιο, με τη γαλανόλευκη να υψώνεται και τον Εθνικό Ύμνο να ακούγεται στο στάδιο.

Ο ίδιος δεν άφησε ασχολίαστο το μέγεθος του κατορθώματός του. Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών έδειξε τέσσερα δάχτυλα, παραπέμποντας στους ισάριθμους διαδοχικούς τίτλους που έχει πλέον στην κατοχή του από Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.

Από το Βερολίνο στην Αγγλία χωρίς να παραδώσει το «στέμμα»

Το εντυπωσιακό σερί του Τεντόγλου σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ξεκίνησε το 2018 στο Βερολίνο. Τέσσερα χρόνια αργότερα διατήρησε τα πρωτεία στο Μόναχο, ενώ το 2024 έκανε το «τρία στα τρία» στη Ρώμη. Στην Αγγλία το 2026 διεύρυνε ακόμη περισσότερο το μοναδικό σερί του, φτάνοντας πλέον τις τέσσερις διαδοχικές κατακτήσεις.

Το τελετουργικό ολοκληρώθηκε με την κοινή φωτογραφία των μεταλλιούχων. Δίπλα στον Τεντόγλου βρέθηκαν ο ασημένιος Σιμόν Εχάμερ και ο χάλκινος Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, πάντως, δεν περιορίστηκε στην τυπική πόζα. Χαμογελαστός μπροστά στους φωτογράφους, έβγαλε τη γλώσσα, βάζοντας τη δική του παιχνιδιάρικη «υπογραφή» στο φινάλε μιας ακόμη βραδιάς που τον βρήκε πρωταθλητή Ευρώπης.

Δείτε φωτογραφίες: