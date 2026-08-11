Ακόμη μία μεγάλη διάκριση πρόσθεσε στο ενεργητικό του ο Μίλτος Τεντόγλου, επιβεβαιώνοντας για άλλη μία διοργάνωση την κυριαρχία του στο ευρωπαϊκό μήκος. Ο Έλληνας πρωταθλητής ανέβηκε για τέταρτη διαδοχική φορά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, φτάνοντας στα 8,44 μέτρα στον τελικό του Μπέρμιγχαμ.

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, πάντως, ο Τεντόγλου πρόσφερε ακόμη ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο, αυτή τη φορά μπροστά στην κάμερα. Ενώ μιλούσε για τον τελικό και την εμφάνισή του, αντιλήφθηκε ξαφνικά ότι είχε αφήσει κάπου το χρυσό μετάλλιό του.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Είναι φανταστική επίδοση. Δεν το έχω δει ακόμα το άλμα, αλλά πιστεύω το άλμα μου είναι πάρα πολύ καλό. Ήταν πραγματικό τόσο δύσκολο να πηδήξεις εδώ σήμερα. Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλεις επίδοση. Φάνηκε και από τους άλλους αθλητές, γιατί είμαστε όλοι να πηδήξουμε πάνω από 8.40-8.50μ.

Ο Εχάμερ είναι πολύ δυνατό παιδί και μπήκε εκεί…Θα μπορούσε και παραπάνω να κάνεις. Εγώ ζορίστηκα πάρα πολύ, έκανα υπερπροσπάθεια για 8.40μ. Σήμερα ήμουν για να κάνω πολύ μεγάλη επίδοση αν είχε ευνοϊκό άνεμο.

Άφησα την 5η προσπάθεια για να ξεκουραστώ αν χρειαστεί να μπω στην 6η, αλλά τελικά δεν με πέρασαν.

Ο Πομάσκι μου είπε “είσαι μεγάλος”.

Μας το έδωσαν το μετάλλιο, αλλά το παράτησα εκεί, έκανα μα@@κια. Παιδιά το έβγαλα και το παράτησα εκεί. Πάω να τους το πω, σόρρι».