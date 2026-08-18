Σε συμφωνία ύψους 53 εκατομμυρίων δολαρίων κατέληξε το Χάρβαρντ για να διευθετήσει αγωγές οικογενειών που κατηγόρησαν το πανεπιστήμιο ότι απέτυχε να προστατεύσει τις σορούς συγγενών τους, οι οποίες είχαν δωρηθεί στην Ιατρική Σχολή για έρευνα και εκπαίδευση.

Η υπόθεση αφορά ένα από τα πιο μακάβρια σκάνδαλα στην ιστορία του ιδρύματος. Ο πρώην υπεύθυνος του νεκροτομείου της Harvard Medical School, Σέντρικ Λοτζ, αφαιρούσε ανθρώπινα μέλη από δωρημένες σορούς και τα διοχέτευε σε αγοραστές στη μαύρη αγορά.

Ο προτεινόμενος διακανονισμός κατατέθηκε σε δικαστήριο της Βοστώνης και, εφόσον εγκριθεί, θα βάλει τέλος σε αγωγές που είχαν κατατεθεί μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης το 2023.

Έκλεβε ανθρώπινα μέλη πριν από την αποτέφρωση

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Λοτζ αφαιρούσε από τις σορούς εγκεφάλους, δέρμα, χέρια, πρόσωπα, όργανα ακόμη και αποκομμένες κεφαλές.

Οι άνθρωποι αυτοί είχαν δωρίσει το σώμα τους στο Χάρβαρντ με την προσδοκία ότι, μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής ή ερευνητικής διαδικασίας, τα λείψανά τους θα αποτεφρώνονταν και θα επέστρεφαν στις οικογένειές τους.

Αντί γι’ αυτό, μέρος τους κατέληγε προς πώληση. Ακόμη πιο σοκαριστικό είναι ότι, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Λοτζ επέτρεπε σε ορισμένους αγοραστές να μπαίνουν μέσα στο νεκροτομείο και να επιλέγουν ποια μέλη ήθελαν να αγοράσουν.

Ανθρώπινο δέρμα χρησιμοποιήθηκε για βιβλιοδεσία

Μία από τις πιο ανατριχιαστικές λεπτομέρειες της υπόθεσης ήρθε στο φως κατά τη δικαστική διαδικασία. Ανθρώπινο δέρμα που είχε πουληθεί από το δίκτυο υποβλήθηκε σε επεξεργασία και, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, χρησιμοποιήθηκε για βιβλιοδεσία.

Σε άλλη συναλλαγή είχε πωληθεί ανθρώπινο πρόσωπο. Ο Λοτζ μετέφερε επίσης μέλη στο σπίτι του στο Νιου Χάμσαϊρ, απ’ όπου, μαζί με τη σύζυγό του, συνέχιζε τις πωλήσεις σε αγοραστές άλλων Πολιτειών.

Καταδικάστηκε σε οκτώ χρόνια φυλάκιση

Ο πρώην υπεύθυνος του νεκροτομείου δήλωσε ένοχος το 2025 για τη διαπολιτειακή μεταφορά κλεμμένων ανθρώπινων λειψάνων και αργότερα καταδικάστηκε σε οκτώ χρόνια φυλάκιση. Η σύζυγός του, Ντενίς, καταδικάστηκε επίσης για τη συμμετοχή της στις συναλλαγές.

Οι εισαγγελείς είχαν τονίσει ότι πέρα από την εγκληματική διάσταση της υπόθεσης, το μεγαλύτερο πλήγμα ήταν για τις οικογένειες, οι οποίες δεν μπορούσαν πλέον να γνωρίζουν με βεβαιότητα τι είχε συμβεί στις σορούς των ανθρώπων τους.

Το Χάρβαρντ είχε χαρακτηρίσει τις πράξεις «ηθικά αποτρόπαιες»

Η Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ απέλυσε τον Λοτζ το 2023 και είχε χαρακτηρίσει όσα αποκαλύφθηκαν «ηθικά αποτρόπαια», ζητώντας συγγνώμη από τις οικογένειες. Το πανεπιστήμιο είχε παράλληλα ανακοινώσει επανεξέταση των διαδικασιών ασφαλείας και εποπτείας του προγράμματος δωρεάς σωμάτων.

Οι οικογένειες, ωστόσο, υποστήριξαν ότι το ίδρυμα όφειλε να έχει αντιληφθεί νωρίτερα τι συνέβαινε και ότι δεν είχε λάβει επαρκή μέτρα για να εμποδίσει έναν εργαζόμενο να αφαιρεί ανθρώπινα μέλη ή να βάζει αγοραστές στο νεκροτομείο. Η δικαστική διαμάχη έφτασε μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο της Μασαχουσέτης, το οποίο επέτρεψε στις αγωγές να προχωρήσουν.

Τρία χρόνια μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου, η συμφωνία των 53 εκατ. δολαρίων έρχεται να κλείσει την αστική πλευρά μιας υπόθεσης που ξεκίνησε με την εξαφάνιση ανθρώπινων μελών από ένα πανεπιστημιακό νεκροτομείο και κατέληξε να αποκαλύψει μια ολόκληρη αγορά κλεμμένων λειψάνων.