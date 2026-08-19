Σε διαπραγματεύσεις της τελευταίας στιγμής βρίσκονται Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς, σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν την επιβολή νέων δασμών 50% σε καναδικά προϊόντα αξίας περίπου 20 δισ. δολαρίων. Τα μέτρα που έχει ανακοινώσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να τεθούν σε ισχύ στις 00:01 της Τετάρτης (τοπική ώρα), εφόσον μέχρι τότε δεν υπάρξει συμφωνία.



Οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές συνεχίστηκαν μέχρι την τελευταία στιγμή στην Ουάσινγκτον, με Καναδούς αξιωματούχους να επιδιώκουν έναν συμβιβασμό που θα αποτρέψει μια νέα κλιμάκωση της εμπορικής αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών.



Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ και ο Ντόναλντ Τραμπ είχαν επανειλημμένες συνομιλίες τις τελευταίες ημέρες. Παράλληλα, Καναδοί διαπραγματευτές βρέθηκαν στην αμερικανική πρωτεύουσα για επαφές με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ. Μέχρι το βράδυ της Τρίτης, πάντως, δεν είχε ανακοινωθεί κάποια συμφωνία.

Ποια προϊόντα βρίσκονται στο στόχαστρο

Οι δασμοί 50% αφορούν ένα ευρύ φάσμα καναδικών προϊόντων, από αθλητικό εξοπλισμό και ξυλεία μέχρι γαλακτοκομικά, αλκοολούχα ποτά και οικοδομικά υλικά. Συνολικά, υπολογίζεται ότι επηρεάζονται εισαγωγές αξίας περίπου 20 δισ. δολαρίων.



Ο Τραμπ ανακοίνωσε τα μέτρα τον Ιούλιο, επικαλούμενος εμπορικές πρακτικές του Καναδά τις οποίες η κυβέρνησή του χαρακτηρίζει μεροληπτικές εις βάρος αμερικανικών προϊόντων. Στο επίκεντρο βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι διαφορές για τα αυτοκίνητα, τα γαλακτοκομικά και τα αμερικανικά αλκοολούχα ποτά.



Για την επιβολή των νέων δασμών ο Λευκός Οίκος προσέφυγε στο άρθρο 338 του αμερικανικού νόμου περί δασμών του 1930, μια διάταξη που μέχρι σήμερα δεν είχε χρησιμοποιηθεί από Αμερικανό πρόεδρο για την επιβολή τέτοιων μέτρων. Η κίνηση ακολούθησε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που περιόρισε τη δυνατότητα της κυβέρνησης Τραμπ να χρησιμοποιεί προηγούμενη νομική βάση για την επιβολή εκτεταμένων δασμών.

Τι ζητά ο Καναδάς

Η Οτάβα, από την πλευρά της, επιδιώκει όχι μόνο να αποτρέψει τους νέους δασμούς, αλλά και να εξασφαλίσει ελαφρύνσεις από ήδη υπάρχοντα αμερικανικά μέτρα σε σημαντικούς τομείς της καναδικής οικονομίας, μεταξύ των οποίων ο χάλυβας, το αλουμίνιο και η ξυλεία.



Οι συνομιλίες συνδέονται παράλληλα με ευρύτερα ζητήματα στις σχέσεις των δύο χωρών, όπως η αμυντική συνεργασία και οι κρίσιμες πρώτες ύλες, ενώ διεξάγονται με φόντο την επαναδιαπραγμάτευση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ – Μεξικού – Καναδά (USMCA).



Η πολιτική πίεση είναι έντονη και στις δύο πλευρές των συνόρων. Στον Καναδά έχει ενισχυθεί η αντίδραση απέναντι στην εμπορική πολιτική του Τραμπ, γεγονός που περιορίζει τα περιθώρια της κυβέρνησης Κάρνεϊ να εμφανιστεί ότι υποχωρεί στις αμερικανικές απαιτήσεις. Στις ΗΠΑ, αντίστοιχα, το ζήτημα των τιμών και του πληθωρισμού βρίσκεται ψηλά στην πολιτική ατζέντα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.



Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία και οι δασμοί τεθούν σε εφαρμογή, η καναδική πλευρά έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αντιποίνων, δημιουργώντας τον κίνδυνο ενός νέου γύρου εμπορικής σύγκρουσης ανάμεσα σε δύο από τους στενότερους οικονομικούς εταίρους παγκοσμίως