Η Λέσλι Βόγκελ τοποθετήθηκε δημόσια για πρώτη φορά μετά τον θάνατο της κόρης της, Χέιντεν Πανετιέρ. Μητέρα και κόρη δεν είχαν καταφέρει να ξεπεράσουν τις διαφορές που τις χώριζαν τα τελευταία χρόνια και παρέμεναν αποξενωμένες μέχρι τον θάνατο της 36χρονης ηθοποιού.



Σε συνέντευξή της στο NBC News την Τρίτη 18 Αυγούστου, η Βόγκελ μίλησε για το ταλέντο της κόρης της, αλλά και για τις δυσκολίες που, κατά την άποψή της, αντιμετωπίζουν όσοι εισέρχονται από πολύ μικρή ηλικία στον χώρο του θεάματος. «Νομίζω ότι η Χέιντεν ήταν ένας εκπληκτικά ταλαντούχος άνθρωπος σε πάρα πολλούς τομείς και πιστεύω ότι για τους νέους που μεγαλώνουν μέσα στη βιομηχανία του θεάματος τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι ένας πολύ απαιτητικός χώρος και, δυστυχώς, δεν είναι ασυνήθιστο να χάνουν τον δρόμο τους».



Η μητέρα της Πανετιέρ εξέφρασε στη συνέχεια τη λύπη της για την πορεία που, όπως πιστεύει, ακολούθησε η κόρη της, βρίσκοντας παρηγοριά στη σκέψη ότι βρίσκεται πλέον μαζί με τον αδελφό της. «Νομίζω ότι γίνεται πολύ δύσκολο να παραμένεις πιστός στον εαυτό σου και πιστεύω ότι η Χέιντεν, δυστυχώς, έχασε τον δρόμο της. Μακάρι να ήταν διαφορετικά. Μακάρι να είχε παραμείνει πιστή στον εαυτό της, γιατί είχε πολλά απίστευτα χαρίσματα. Απλώς νιώθω ότι τώρα είναι μαζί με τον αδερφό της και ότι έχουν βρει γαλήνη», πρόσθεσε η Βόγκελ. Ο Τζάνσεν Πανετιέρ, μικρότερος αδελφός της ηθοποιού, είχε φύγει αιφνιδίως από τη ζωή το 2023, σε ηλικία 28 ετών.

Η δύσκολη σχέση μητέρας και κόρης

Οι εντάσεις ανάμεσα στις δύο γυναίκες είχαν γίνει γνωστές αρκετούς μήνες πριν από τον θάνατο της Πανετιέρ. Η ηθοποιός είχε αναφερθεί εκτενώς στη σχέση με τη μητέρα της τόσο σε δημόσιες συνεντεύξεις όσο και στο βιβλίο της «This Is Me: A Reckoning», το οποίο κυκλοφόρησε τον Μάιο. Η Βόγκελ, που είχε αναλάβει τη διαχείριση της καριέρας της κόρης της από τα παιδικά της χρόνια, είχε αντικρούσει δημόσια μέρος όσων εκείνη είχε υποστηρίξει.



Η Πανετιέρ είχε ξεκινήσει να εμφανίζεται μπροστά στον φακό όταν ήταν μόλις οκτώ μηνών. Μιλώντας τον Μάιο στο «On Purpose with Jay Shetty», είχε περιγράψει μια παιδική ηλικία κατά την οποία, όπως υποστήριζε, η επαγγελματική και η οικογενειακή σχέση με τη μητέρα της είχαν σταδιακά μπλεχτεί σε τέτοιο βαθμό ώστε τα όρια μεταξύ τους να χαθούν. «Τα πάντα ήταν δουλειά. Έγινα η έμπιστή της, η βοηθός της, η ψυχολόγος της, ο ώμος στον οποίο έκλαιγε, τα πάντα εκτός από το παιδί της», είχε πει.



Όταν ήταν 19 ετών και συμμετείχε στα γυρίσματα της σειράς «Heroes», η ηθοποιός αποφάσισε, όπως είχε αφηγηθεί, ότι δεν ήθελε πλέον η μητέρα της να διαχειρίζεται επαγγελματικά την καριέρα της. Στόχος της ήταν να αφήσουν πίσω τους αυτή τη συνεργασία και να προσπαθήσουν να αποκτήσουν ξανά μια καθαρά οικογενειακή σχέση. «Της είπα: “Δεν θέλω να δουλεύουμε πια μαζί. Θέλω απλώς να είσαι η μαμά μου”», είχε θυμηθεί. Σύμφωνα με την Πανετιέρ, η απάντηση που πήρε από τη Βόγκελ ήταν: «Μου χρωστάς».



Η ίδια είχε παραδεχθεί ότι αρχικά περίμενε πως εκείνη η συζήτηση θα μπορούσε να αποτελέσει μια νέα αρχή για τις δυο τους. «Θυμάμαι ότι ήμουν αισιόδοξη», είχε αναφέρει. Η αισιοδοξία αυτή, όπως είχε πει, εξαφανίστηκε όταν αντιλήφθηκε ότι η μητέρα της μιλούσε για οικονομικές απαιτήσεις. «Το γεγονός ότι δεν την ενδιέφερε να έχει σχέση μαζί μου ήταν πολύ δύσκολο να το αποδεχτώ».

Η δημόσια απάντηση της μητέρας της

Η Βόγκελ είχε παρουσιάσει μια διαφορετική εικόνα της οικογενειακής διαμάχης όταν κυκλοφόρησαν τα απομνημονεύματα της Πανετιέρ. Είχε επιβεβαιώσει ότι δεν επικοινωνούσε πλέον με την κόρη της, ενώ σε δήλωσή της στο Page Six είχε εκφράσει την άποψη ότι «το δράμα της περιόδου αποσκοπούσε εν μέρει στην προώθηση των πωλήσεων του βιβλίου».



Όπως είχε υποστηρίξει, εκείνη ήταν που αποφάσισε να απομακρυνθεί έπειτα από «20 χρόνια τραύματος». Περιγράφοντας τη δική της οπτική για όσα είχαν συμβεί, είχε δηλώσει: «Όπως γνωρίζουν πολλοί γονείς παιδιών που εργάζονται στη βιομηχανία του θεάματος, ξέρουμε πολύ καλά πόσο οδυνηρό είναι να παρακολουθείς τις αυτοκαταστροφικές διαδρομές που μερικές φορές επιλέγουν. Κανένας γονιός δεν εύχεται κάτι τέτοιο. Θέλουμε τα παιδιά μας να γίνουν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους και να ζήσουν μια ήρεμη και χαρούμενη ζωή. Δυστυχώς, αυτό είναι πέρα από τον έλεγχό μας.Δεν μπορείς να σώσεις κάποιον που δεν θέλει να σωθεί». Η Βόγκελ είχε κλείσει τότε τη δήλωσή της εκφράζοντας την ευχή η κόρη της να βρει «τον δρόμο προς την εσωτερική γαλήνη».

Η Πανετιέρ ήλπιζε σε συμφιλίωση

Παρά τη ρήξη τους, η Χέιντεν Πανετιέρ δεν είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο να έρθει κάποια στιγμή ξανά κοντά στη μητέρα της. Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει τον Μάιο στο Us Weekly είχε παραδεχθεί ότι δεν υπήρχε τότε επικοινωνία μεταξύ τους, διατηρούσε όμως την ελπίδα ότι η κατάσταση θα μπορούσε στο μέλλον να αλλάξει.



«Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε σχέση», είχε δηλώσει. «Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αφήνω την πόρτα ανοιχτή για το ενδεχόμενο να παρουσιαστεί κάποτε μια ευκαιρία».



Σε αντίθεση με τη δύσκολη σχέση που είχε περιγράψει με τη μητέρα της, η Πανετιέρ είχε χαρακτηρίσει «εξαιρετική» τη σχέση που διατηρούσε με τον πατέρα της, Άλαν «Σκιπ» Πανετιέρ.