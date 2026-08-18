Η βασίλισσα της ποπ μουσικής, Μαντόνα, σαρώνει για άλλη μια φορά στο μουσικό στερέωμα, συγκεντρώνοντας τις περισσότερες υποψηφιότητες για τα φετινά MTV Video Music Awards, ξεπερνώντας και τις 9 υποψηφιότητες που συγκέντρωσε η Τέιλορ Σουίφτ.

Η Madonna κέρδισε 11 υποψηφιότητες για την τελετή απονομής των Μουσικών Βραβείων του MTV, που θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα, μεταξύ άλλων για το βίντεο της χρονιάς με το “Confessions II – The Film” και τον καλλιτέχνη της χρονιάς. Με αυτόν τον τρόπο επισκίασε τις 9 υποψηφιότητες που συγκέντρωσε η Τέιλορ Σουίφτ, με την οποία θα αναμετρηθούν για το βραβείο βίντεο της χρονιάς με το “The Fate of Ophelia” από το πιο πρόσφατο άλμπουμ της “The Life of a Showgirl”.

Η σπουδαία αυτή διάκριση της Μαντόνα έρχεται τέσσερις δεκαετίες αφότου η θρυλική ερμηνεύτρια του «Material Girl» τοποθέτησε τον θεσμό στον παγκόσμιο πολιτιστικό χάρτη με μια εμφάνιση που έγραψε ιστορία και μονοπώλησε τα πρωτοσέλιδα των μέσων ενημέρωσης. Με τη νέα αυτή επιτυχία, η Αμερικανίδα σταρ αποδεικνύει πως παραμένει η απόλυτη κυρίαρχος της μουσικής βιομηχανίας. Η διαχρονική της επιρροή και η ικανότητά της να επαναπροσδιορίζεται συνεχώς, την κρατούν σταθερά στην κορυφή των προτιμήσεων του κοινού και των κριτικών, δεκαετίες μετά το δυναμικό της ξεκίνημα.

Και οι δύο τραγουδίστριες έχουν ήδη στη συλλογή τους αρκετά βραβεία Moon Person των VMA. Η Μαντόνα κέρδισε το πρώτο της το 1986, όταν της απονεμήθηκε το Video Vanguard Award για τη συμβολή της στην πρωτοποριακή ανάπτυξη του μουσικού βίντεο. Το 1987 κέρδισε το βραβείο καλύτερου γυναικείου βίντεο για το «Papa Don’t Preach» και μέχρι σήμερα έχει αποσπάσει συνολικά 20 βραβεία VMA στην καριέρα της.



Ήταν η εμφάνισή της στα πρώτα VMA, το 1984, που αποτέλεσε μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία της διοργάνωσης. Η Μαντόνα ανέβηκε στη σκηνή φορώντας ένα νυφικό, με ζώνη που έφερε αγκράφα «Boy Toy» και κυλίστηκε στο πάτωμα τραγουδώντας το «Like a Virgin», υπερβαίνοντας τα όρια του τι θεωρούνταν αποδεκτό στην καλωδιακή τηλεόραση εκείνη την εποχή.

Φέτος βρίσκεται αντιμέτωπη με την πανίσχυρη Σουίφτ, η οποία ολοκλήρωσε πρόσφατα την πιο εμπορικά επιτυχημένη περιοδεία όλων των εποχών. Η Σουίφτ ισοβαθμεί με την Μπιγιονσέ στην κορυφή των καλλιτεχνών με τις περισσότερες νίκες στα VMA, έχοντας από 30 βραβεία η καθεμία.



Άλλες υποψήφιες στα φετινά VMA είναι η Αριάνα Γκράντε, η οποία κέρδισε πέρυσι το VMA για το βίντεο της χρονιάς, και η Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Οι δύο καλλιτέχνιδες συγκέντρωσαν από επτά υποψηφιότητες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Οι θαυμαστές μπορούν να ψηφίσουν διαδικτυακά σε 13 από τις φετινές κατηγορίες. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 27 Σεπτεμβρίου, σε μια τελετή που θα μεταδοθεί ζωντανά από το CBS και το MTV και θα μεταδοθεί μέσω streaming στην πλατφόρμα Paramount+.