Θριαμβευτική είναι η επιστροφή της Μαντόνα στην κορυφή των αμερικανικών charts, επτά χρόνια μετά την κυκλοφορία του προηγούμενου άλμπουμ της, «Madame X».

Το «Confessions II», το οποίο κυκλοφόρησε στις 3 Ιουλίου από τη Warner Records, έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200, αποτελώντας το δέκατο άλμπουμ της που κατακτά την κορυφή του εμβληματικού αμερικανικού chart. Κατά την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του συγκέντρωσε περισσότερες από 134.000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ στις ΗΠΑ.

Το νέο άλμπουμ αποτελεί συνέχεια του «Confessions on a Dance Floor» του 2005 και σηματοδοτεί την επανένωση της Madonna με τον παραγωγό Στιούαρτ Πράις, ο οποίος είχε καθοριστική συμβολή και στον ήχο του αρχικού δίσκου.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι Νο. 1»

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η επτά φορές βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την υποδοχή του άλμπουμ και ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίησή του.

«Τα λόγια δεν μπορούν να εκφράσουν πόσο ευγνώμων και έκπληκτη είμαι από την απίστευτη υποδοχή», έγραψε, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους θαυμαστές της.

«Η καλή θέληση και η θετικότητα είναι απίστευτες. Ακόμα τσιμπάω τον εαυτό μου. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι Νο. 1 σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε.

Η Madonna εξήγησε ότι στόχος της ήταν να κάνει τον κόσμο να χορέψει και να προσφέρει χαρά μέσα από τη μουσική της: «Το όνειρό μου ήταν να κάνω τον κόσμο να χορέψει αυτό το καλοκαίρι. Τα όνειρα βγαίνουν αληθινά»

Το πάρτι στο Κουίνς

Η ανάρτηση συνοδευόταν από στιγμιότυπα του «Club Confessions», του πάρτι που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουλίου στο Knockdown Center, στο Κουίνς της Νέας Υόρκης.

Στην εκδήλωση συμμετείχε ο συμπαραγωγός του άλμπουμ Στιούαρτ Πράις, ενώ η Honey Dijon παρουσίασε κομμάτια από τον νέο δίσκο. Η εκδήλωση προσέλκυσε πλήθος θαυμαστών, οι οποίοι σχημάτισαν μεγάλες ουρές έξω από τον χώρο.

Το «Confessions II – The Film»

Το «Confessions II» είναι το 15ο στούντιο άλμπουμ της Madonna, ενώ η εκτεταμένη έκδοσή του περιλαμβάνει 16 κομμάτια.

Την κυκλοφορία του συνόδευσε το «Confessions II – The Film», μια μικρού μήκους μουσική ταινία που παρουσιάστηκε αρχικά στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Tribeca και στη συνέχεια κυκλοφόρησε διαδικτυακά.

Το φιλμ, διάρκειας περίπου 13 λεπτών, βασίζεται στα έξι πρώτα τραγούδια του δίσκου: «I Feel So Free», «Good for the Soul», «One Step Away», «Bring Your Love», «Danceteria» και «Read My Lips».

Νέα ιστορική επίδοση

Το «Confessions II» κατέκτησε και την πρώτη θέση στη Βρετανία, αποτελώντας το 13ο Νο. 1 άλμπουμ της Madonna στη χώρα. Με αυτή την επιτυχία έγινε η πρώτη Αμερικανίδα τραγουδίστρια που έχει βρεθεί στην κορυφή του βρετανικού chart άλμπουμ σε πέντε διαφορετικές δεκαετίες.

Στις ΗΠΑ, το «Confessions II» είναι το δέκατο άλμπουμ της που φτάνει στην κορυφή του Billboard 200. Η Madonna και οι Beatles είναι οι μοναδικοί καλλιτέχνες που έχουν κατακτήσει τουλάχιστον δέκα φορές την κορυφή των charts άλμπουμ τόσο στις ΗΠΑ όσο και στη Βρετανία.

Με τη νέα της επιτυχία, η Madonna επιβεβαιώνει ότι, περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες μετά την είσοδό της στη μουσική βιομηχανία, εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις ισχυρότερες και πιο επιδραστικές παρουσίες της ποπ.