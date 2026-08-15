Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το πρωί της Παρασκευής 15 Αυγούστου τη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του νησιού Φλόρες, στην ανατολική Ινδονησία.

Ο απολογισμός των θυμάτων, σύμφωνα με αξιωματούχο των υπηρεσιών διάσωσης, ενδέχεται να αυξηθεί καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στις πληγείσες περιοχές.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λάβαμε, 20 άνθρωποι είναι νεκροί, έξι είναι τραυματίες και δύο εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από ερείπια», δήλωσε ο Φατούρ Ραχμάν, αξιωματούχος των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης της πόλης Μαουμέρε, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.