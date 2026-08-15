Απίστευτο ντεμπούτο έκανε ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης με την φανέλα της Τσορούμ στο Τουρκικό πρωτάθλημα, απέναντι στην Γαλατασαράι με την ομάδα του Έλληνα μεσοεπιθετικού να παίρνει την ισοπαλία με 2-2.

Ο Κυζιρίδης που μετακόμισε πρόσφατα στην γειτονική χώρα από την Χαρτς πέτυχε ένα τρομερό γκολ με σουτ εκτός περιοχής στο 59ο λεπτό για να κάνει το 1-1.

🚨 Alexandros Kyziridis what a goal !!!



🇹🇷 Galatasaray 1-1 Çorum 🇹🇷https://t.co/GfECkiTffR — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 14, 2026

Ωστόσο στο 70′ με την ομάδα του μπροστά στο σκορ με 2-1 έκανε ένα σκληρό μαρκάρισμα και το πλήρωσε, καθώς αποβλήθηκε και άφησε την Τσορούμ με 10 παίκτες.

Galatasaray – Çorumspor maçında kırmızı kart.. bence net kırmızı ya Kyziridis saçma bir hareket yapmış. #GSvÇFK pic.twitter.com/gAG8ueKXx3 — VELİ (@vuy1925) August 14, 2026

Η Γαλατά εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό της πλεονέκτημα και τελικά πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας στο 90′ με τον Οσιμεν.