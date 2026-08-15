Μια συγκλονιστική στιγμή εκτυλίχθηκε στην Ολλανδία μετά το τέλος της αναμέτρησης της Μπρέντα με τη Φένλο, με τις δύο ομάδες να ενώνονται για να στηρίξουν τον Ματς Σέουντγενς και τη σύντροφό του, Έλμπα, μετά την απώλεια της νεογέννητης κόρης τους.

Οι προβολείς του γηπέδου χαμήλωσαν και οι εξέδρες φωτίστηκαν από δεκάδες πυροτεχνήματα χειρός, δημιουργώντας μια συγκλονιστική ατμόσφαιρα.

Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων στάθηκαν μαζί στον αγωνιστικό χώρο, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη συμπαράστασή τους στην οικογένεια Σέουντγενς.

Οι οπαδοί μάλιστα της ομάδας του Σέουντγενς είχαν και ένα πανό στο οποίο είχαν γράψει: «Ο παράδεισος έχει πλέον ένα ακόμη μικρό αστέρι».

Dit moet een van de meest aangrijpende, maar ook bijzondere momenten in dit stadion geweest zijn. Het Rat Verlegh Stadion herdenkt de recent overleden dochter van Mats Seuntjens. Dat duurt nu al een kwartier. Iedere seconde kippenvel. Waanzinnig eerbetoon✨🤍. #NACpraat pic.twitter.com/0MDC9bhci1