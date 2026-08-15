Μια συγκλονιστική στιγμή εκτυλίχθηκε στην Ολλανδία μετά το τέλος της αναμέτρησης της Μπρέντα με τη Φένλο, με τις δύο ομάδες να ενώνονται για να στηρίξουν τον Ματς Σέουντγενς και τη σύντροφό του, Έλμπα, μετά την απώλεια της νεογέννητης κόρης τους.
Οι προβολείς του γηπέδου χαμήλωσαν και οι εξέδρες φωτίστηκαν από δεκάδες πυροτεχνήματα χειρός, δημιουργώντας μια συγκλονιστική ατμόσφαιρα.
Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων στάθηκαν μαζί στον αγωνιστικό χώρο, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη συμπαράστασή τους στην οικογένεια Σέουντγενς.
Οι οπαδοί μάλιστα της ομάδας του Σέουντγενς είχαν και ένα πανό στο οποίο είχαν γράψει: «Ο παράδεισος έχει πλέον ένα ακόμη μικρό αστέρι».
🇳🇱💛🖤 What a tribute! Powerful post-match unity at Breda following the loss of Mats Seuntjens and his partner Elba's newborn daughter.— Ultras Clips (@ultras_clips) August 14, 2026
Lights dimmed, sparklers lit across the stands, and both teams stood together in emotional support!
"Heaven has one more little star." ✨🙏 pic.twitter.com/yx49FpCcQQ
Dit moet een van de meest aangrijpende, maar ook bijzondere momenten in dit stadion geweest zijn. Het Rat Verlegh Stadion herdenkt de recent overleden dochter van Mats Seuntjens. Dat duurt nu al een kwartier. Iedere seconde kippenvel. Waanzinnig eerbetoon✨🤍. #NACpraat pic.twitter.com/0MDC9bhci1— Joost Blaauwhof (@joost_blaauwhof) August 14, 2026
NAC verliest in eigen huis van VVV, maar dan blijft iedereen zitten voor een indrukwekkend eerbetoon aan Mats Seuntjens. 1/2 pic.twitter.com/vsGzPFzn7z— Patrick Leemans (@PatrickLeemans1) August 14, 2026