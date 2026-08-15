Στον τελικό των 200μ πεταλούδα συμμετέχει σήμερα ο Απόστολος Σίσκος. Ο Έλληνας κολυμβητής θα πέσει στην πισίνα με στόχο να φτάσει στα μετάλλια.

Ο αγώνας του Σίσκου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης είναι προγραμματισμένος για τις 19:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 Σπορ.

Το απογευματινό πρόγραμμα της 6ης ημέρας (19:30)

200μ. πεταλούδα ανδρών – τελικός (Σίσκος)

50μ. ελεύθερο γυναικών – τελικός

50μ. πρόσθιο ανδρών – τελικός

200μ. μικτή ατομική γυναικών – τελικός

50μ. ελεύθερο ανδρών – ημιτελικά

50μ. πρόσθιο γυναικών – ημιτελικά

1500μ. ελεύθερο ανδρών – τελικός

200μ. πεταλούδα γυναικών – ημιτελικά

200μ. μικτή ατομική ανδρών – ημιτελικά

100μ. ύπτιο γυναικών – τελικός

100μ. ύπτιο ανδρών – ημιτελικά

4×200μ. ελεύθερο μικτή – τελικός