Η Μιμή Ντενίση έχει βρει στον Θεολόγο το δικό της καταφύγιο, ένα μέρος που εδώ και χρόνια έχει συνδεθεί με τις πιο ήρεμες και ξέγνοιαστες στιγμές της. Μακριά από τους έντονους ρυθμούς της Αθήνας και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, η γνωστή ηθοποιός και θεατρική δημιουργός απολαμβάνει εκεί μεγάλο μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών.

Το εντυπωσιακό εξοχικό της βρίσκεται μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο, με τη φύση να πρωταγωνιστεί σε κάθε γωνιά. Δέντρα και λουλούδια δημιουργούν ένα σκηνικό ιδανικό για ξεκούραση, ενώ η πισίνα αποτελεί ένα από τα πιο όμορφα σημεία του σπιτιού, ειδικά τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού.

Πώς ο Θεολόγος έγινε το δεύτερο σπίτι της Μιμής Ντενίση

Για τη Μιμή Ντενίση, ωστόσο, ο Θεολόγος δεν είναι απλώς ένας θερινός προορισμός. Πρόκειται για έναν τόπο με έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα και οικογενειακές αναμνήσεις. Η ίδια έχει αποκαλύψει στο παρελθόν ότι αρχικά δεν ενθουσιαζόταν με την περιοχή, παρότι ο πατέρας της είχε αγοράσει εκεί ένα οικόπεδο.

Η άποψή της άλλαξε όταν, σε ηλικία περίπου 20 ετών, επισκέφθηκε το σπίτι της Αλίκης Βουγιουκλάκη στον Θεολόγο. Η ομορφιά του τοπίου, η θέα στη θάλασσα και κυρίως το ηλιοβασίλεμα την έκαναν να δει την περιοχή με διαφορετικό μάτι και να καταλάβει γιατί ο πατέρας της είχε επιλέξει το συγκεκριμένο μέρος.

«Στο παρελθόν ήταν πολύ διάσημος ο Θεολόγος κυρίως λόγω της Αλίκης (Βουγιουκλάκη). Στη συνέχεια έτυχε ο πατέρας μου, στρατηγός στο επάγγελμα, να αγοράσει ένα στρέμμα εδώ, όμως εγώ και τότε το σνόμπαρα το μέρος, έλεγα πως ήθελα να φτιάξω σπίτι σε νησί… Αλλά όταν στα 20 με 21 πήγα στο σπίτι της Αλίκης κι έμεινα, τρελάθηκα με το ηλιοβασίλεμα, τη θάλασσα, το τοπίο και τότε είπα “έχει δίκιο ο πατέρας μου!”», έχει σημειώσει η ίδια.

Έκτοτε, ο Θεολόγος έγινε για εκείνη σημείο αναφοράς. Στο εξοχικό της περνά χρόνο τόσο μόνη, απολαμβάνοντας στιγμές ηρεμίας και περισυλλογής, όσο και μαζί με την οικογένεια και τους φίλους της.

Οικογενειακές στιγμές και χαλάρωση στον αγαπημένο της Θεολόγο

Αυτές τις ημέρες, η Μιμή Ντενίση βρίσκεται ξανά στον αγαπημένο της προορισμό, κάνοντας ένα διάλειμμα από το απαιτητικό πρόγραμμά της. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε φωτογραφίες από τις διακοπές της, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια μικρή εικόνα από τις καλοκαιρινές στιγμές που περνά με την κόρη της, Μαριτίνα, και την αδελφή της, Σοφία. «Διακοπές με οικογένεια και φίλους στον Θεολόγο», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Οι εικόνες από το εξοχικό αποτυπώνουν ακριβώς αυτό που αγαπά περισσότερο στην περιοχή: ησυχία, φύση και ανεπιτήδευτες στιγμές με ανθρώπους που βρίσκονται κοντά της. Ένας προσωπικός «παράδεισος», στον οποίο επιστρέφει κάθε φορά που θέλει να αφήσει πίσω της για λίγο την καθημερινότητα της πόλης.

«Ατσαλάκωτη» στις πόλεις, αλλιώτικη στον Θεολόγο

Η Μιμή Ντενίση έχει παραδεχτεί ότι στον Θεολόγο αφήνει στην άκρη την πιο προσεγμένη εικόνα που έχει στις δημόσιες εμφανίσεις της και απολαμβάνει μια πολύ πιο απλή καθημερινότητα. «Σε Αθήνα, Παρίσι, Λονδίνο είμαι ατσαλάκωτη, στον Θεολόγο όχι», έχει πει χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας μάλιστα την ιδιαίτερη αδυναμία της στην κηπουρική.

Όπως έχει εξηγήσει, μπορεί να περνά ακόμα και δέκα ώρες ασχολούμενη με τον κήπο, χωρίς να την απασχολεί καθόλου η εμφάνισή της. Μάλιστα, θυμήθηκε με χιούμορ έναν κηπουρό που την έβλεπε καθημερινά αχτένιστη και με βερμούδα και κάποια στιγμή τη ρώτησε: «Κυρία Μιμή, δεν θα σας δούμε ποτέ ντυμένη, όπως στο περιοδικό;».

Η ίδια έχει περιγράψει και ένα ακόμα περιστατικό από εκείνες τις ανέμελες ημέρες, όταν μπήκε με τη βερμούδα της σε ένα παλιό αυτοκίνητο του κηπουρού, το οποίο δεν είχε πόρτα, για να πάει στο χωριό, προκαλώντας την αντίδραση της μητέρας της, η οποία της φώναζε: «Δεν ντρέπεσαι να πας έτσι με το διαλυμένο αυτοκίνητο;».