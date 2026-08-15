Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει «άγριες» διαθέσεις για τη νέα σεζόν του ΝΒΑ που θα τον βρει με την φανέλα των Μαϊάμι Χιτ.

Ο Έλληνας άσος με μήνυμά του τόνισε πως ο στόχος του είναι να κυριαρχήσει σε αυτή τη σεζόν, θέλοντας να αποδείξει ότι είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες του ΝΒΑ.

«Αυτή τη σεζόν θα κυριαρχήσω. Θέλω να αποδείξω ότι είμαι ένας από τους καλύτερους παίκτες στο NBA. Στους φιλάθλους θέλω να πω: φέρνουμε πίσω τη HEAT», δήλωσε χαρακτηριστικά.