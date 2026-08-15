Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει «άγριες» διαθέσεις για τη νέα σεζόν του ΝΒΑ που θα τον βρει με την φανέλα των Μαϊάμι Χιτ.
Ο Έλληνας άσος με μήνυμά του τόνισε πως ο στόχος του είναι να κυριαρχήσει σε αυτή τη σεζόν, θέλοντας να αποδείξει ότι είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες του ΝΒΑ.
«Αυτή τη σεζόν θα κυριαρχήσω. Θέλω να αποδείξω ότι είμαι ένας από τους καλύτερους παίκτες στο NBA. Στους φιλάθλους θέλω να πω: φέρνουμε πίσω τη HEAT», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Giannis on playing in Miami this upcoming season:— Legion Hoops (@LegionHoops) August 14, 2026
“This season I will dominate… I want to prove that I’m one of the best players in the NBA…. To the fans I want to say, we’re bringing back the HEAT.”
(via NBA Europe/IG) pic.twitter.com/AZdx75tm8e