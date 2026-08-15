Θα γινόταν… πόλεμος

Κανείς στον ΠΑΟΚ δεν μπορεί να σκεφτεί αυτή τη στιγμή ότι θα πωληθεί ο Κωνσταντέλιας στη Ντόρτμουντ. Την τελική απόφαση βέβαια, αν οι Γερμανοί καταθέσουν πρόταση, δεν θα την πάρει ο Βιεϊρίνια, ο Μάτος ή ο προπονητής, αλλά ο Σαββίδης. Και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ξέρει ότι πώληση του «Ντέλια» αυτή τη στιγμή θα προκαλούσε… πόλεμο στη Θεσσαλονίκη, ειδικά αν αυτό γινόταν μόνο για 25 εκατ. ευρώ. Οι Γερμανοί βέβαια δεν τα βγάζουν από το μυαλό τους όσα γράφουν, είναι δεδομένο το ενδιαφέρον, αλλά οι «ασπρόμαυροι» δεν θέλουν να χάσουν αυτή τη στιγμή τον καλύτερό τους παίκτη. Ο οποίος δεν έχει θέσει θέμα μεταγραφής, τουλάχιστον μέχρι στιγμής.

Θέλει κι άλλο… μπαμ ο Μυστακίδης

Για την ομάδα μπάσκετ, πάντως, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ δεν έχουν να φοβούνται κάτι, όπως φοβούνται για ενδεχόμενη πώληση του Κωνσταντέλια. Αντιθέτως, ο Μυστακίδης έχει πει στους συνεργάτες του ότι θέλει να ρίξει ακόμη μία μεταγραφική βόμβα, θέλει να φέρει ακόμη ένα μεγάλο όνομα, δίνοντάς του μέχρι και 3 εκατ. ευρώ ετησίως. Το συμβόλαιο δηλαδή που πήρε και ο Τσέντι Όσμαν και είναι το ταβάνι για τον δικέφαλο του βορρά φέτος, για να μην διαταραχθεί το κλίμα στα αποδυτήρια. Όσο για το ποιος είναι αυτός ο παίκτης, μόνο εικασίες γίνονται προς το παρόν, αν και το όνομα του Μίροτιτς παίζει πάντα για τους ασπρόμαυρους.

Θα πληρώσει από την τσέπη του;

Η 24η Αυγούστου πλησιάζει και ο Τόμας Γουόκαπ θα πρέπει να παρουσιαστεί στην πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού. Ακόμη κι έτσι να γίνει πάντως, δεν σημαίνει πως όλα θα είναι μέλι γάλα. Οι σχέσεις των δύο πλευρών δεν είναι όπως ήταν, το ενδιαφέρον της Ντουμπάι παραμένει και δεν αποκλείεται να αναλάβει να δώσει τη λύση ο ίδιος ο παίκης. Πώς; Πείθοντας τη Ντουμπάι να ανεβάσει λίγο την προσφορά της προς τους ερυθρόλευκους, με τον ίδιο να πληρώνει από την τσέπη του τη διαφορά ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τη μεταγραφή του. Έτσι όπως έχουν αυτή τη στιγμή τα πράγματα, άλλωστε, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τον Γουόκαπ κανονικά στο ρόστερ των πρωταθλητών Ευρώπης τη νέα σεζόν.

Σχέση απόλυτης εμπιστοσύνης

Εξέθεσε πολλούς ο Μαρινάκης με την απόφασή του να παραμείνει κανονικά στη θέση του ο Μεντιλίμπαρ. Ακόμη και κάποιους εντός του Ολυμπιακού, οι οποίοι θεωρούσαν πως ήρθε η ώρα για μια μεγάλη αλλαγή. Όσοι ήταν σίγουροι για αποχώρηση του Ισπανού πάντως μάλλον δεν είχαν ζυγίσει σωστά τη σχέση του προέδρου με τον προπονητή. Ο Μαρινάκης έχει στηρίξει τον Μεντιλίμπαρ με ανανεώσεις συμβολαίων έπειτα από ήττες ή αποκλεισμούς και η σχέση τους βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Όπως δεν είχαν υπολογίσει, φαίνεται, ότι ο Μαρινάκης δεν είναι μόνο επιχειρηματίας αλλά και οπαδός. Και ως οπαδός είναι ακόμη πιο δεμένος με τον «Μέντι».

Από αυτόν εξαρτάται πλέον

Η παραμονή του Μεντιλίμπαρ, πάντως, σημαίνει πως ό,τι θα γίνει από εδώ και πέρα θα είναι δικό του έργο. Είτε πάνε όλα καλά, είτε πάνε όλα στραβά. Το γεγονός ότι ο Ισπανός συνεχίζει κανονικά σημαίνει ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα, κανένα παράπονο από τη διοίκηση για τα μεταγραφικά, όπως προσπαθούσαν κάποιοι να πείσουν μέσω των social media, για τους δικούς τους λόγους. Αν ο Μεντιλίμπαρ διαφωνούσε με τη λογική της διοίκησης θα αποχωρούσε. Το γεγονός ότι παραμένει σημαίνει ότι συμφωνεί και είναι δικό του θέμα το να φτιάξει μια ομάδα που θα πετύχει τους στόχους της σε Ελλάδα και Ευρώπη. Να κατακτήσει δηλαδή το πρωτάθλημα και να φτάσει μακριά, πολύ μακριά στο Europa League.