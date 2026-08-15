Την πιο ήσυχη ημέρα της διάγει σήμερα η συνήθως πολύβουη Αθήνα, με τους δρόμους της να έχουν ερημώσει λόγω της μεγάλης εξόδου του Δεκαπενταύγουστου και της απουσίας των αδειούχων του Αυγούστου.

Τα κεντρικά σημεία της πόλης δείχνουν να έχουν «παραδοθεί» στους τουρίστες και τους εργαζόμενους που παραμένουν στην πρωτεύουσα, καθώς τις προηγούμενες ημέρες η κίνηση υπήρξε ιδιαίτερα αυξημένη σε λιμάνια — παρά τα απαγορευτικά απόπλου — στους σταθμούς των ΚΤΕΛ, αλλά και στις εξόδους των εθνικών οδών.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες – από έδαφος και drone – του Orange Press Agency από τους κεντρικότερους δρόμους της Αθήνας, όπως η Πανεπιστημίου, η Σταδίου, η Ακαδημίας, η Αλεξάνδρας και η Πατησίων, που κατά διαστήματα φαίνονται σαν να έχουν «παγώσει» στον χρόνο, με ελάχιστα οχήματα να κινούνται.

Για τους λίγους ντόπιους που έχουν μείνει πίσω, η μόνη παρηγοριά είναι ότι μπορούν να απολαύσουν τις μετακινήσεις στην Αθήνα πιο άνετα από κάθε άλλη στιγμή του έτους.

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