Η Αθήνα μπορεί να μοιάζει πιο ήσυχη ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, όμως η εικόνα αντιστρέφεται στις ακτές της Αττικής, όπου οι οργανωμένες πλαζ, οι δημοτικές παραλίες και οι ελεύθεροι κολπίσκοι υποδέχονται όσους έμειναν στην πρωτεύουσα.

Το φετινό Σάββατο της Παναγίας προσφέρει επιλογές για κάθε προϋπολογισμό: από ένα μπάνιο με μηδενικό κόστος έως μια premium ημέρα στη Βουλιαγμένη που, με δύο εισιτήρια και κράτηση προνομιακής θέσης, μπορεί να ξεπεράσει τα 300 ευρώ.

Η εξόρμηση χρειάζεται, πάντως, προσοχή. Σύμφωνα με το meteo.gr, στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια, θερμοκρασία έως περίπου 30 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και βόρειοι άνεμοι 4 έως 6 μποφόρ από το πρωί μέχρι το απόγευμα.

Παράλληλα, η Πολιτική Προστασία έχει θέσει ολόκληρη την Περιφέρεια Αττικής σε κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμούς πρόσβασης σε δάση, πευκοδάση και προστατευόμενες περιοχές. Ιδιαίτερα για τον Σχινιά, όπου ισχύουν ειδικά μέτρα κατά τις ημέρες πολύ υψηλού κινδύνου, οι επισκέπτες πρέπει να ελέγχουν τις ανακοινώσεις του Δήμου Μαραθώνα πριν ξεκινήσουν.

Οι 17 «Γαλάζιες Σημαίες» της Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει για το 2026 συνολικά 17 βραβευμένες ακτές, σύμφωνα με τον επίσημο κατάλογο του προγράμματος «Γαλάζια Σημαία».

Πρόκειται για την Μπρεξίζα στον Δήμο Μαραθώνα, τη Διασταύρωση και τη Λίμνη στον Δήμο Σπάτων–Αρτέμιδος, το Αυλάκι στο Πόρτο Ράφτη, την ακτή Σούνιο–Grecotel Cape Sounio, τις τρεις ακτές του Grand Resort Lagonissi – Grand Beach, Mediterraneo και Κοχύλια– το Μαύρο Λιθάρι–EverEden Beach, τον Αστέρα Βουλιαγμένης, τη Βούλα Α, την Ακτή Βουλιαγμένης, τα τρία διακριτά βραβευμένα τμήματα της Γλυφάδας, την Κινέττα–Kinetta Beach Resort & Spa και την Αγία Μαρίνα της Αίγινας. Η τελευταία διοικητικά ανήκει στην Αττική, αλλά προϋποθέτει, φυσικά, ακτοπλοϊκή μετακίνηση.

Η «Γαλάζια Σημαία» δεν αποτελεί απλώς μια ένδειξη καθαρής θάλασσας. Για να βραβευθεί μια ακτή, η ποιότητα των νερών της πρέπει να χαρακτηρίζεται «Εξαιρετική» -η διαβάθμιση «Καλή» δεν αρκεί- ενώ εξετάζονται συνολικά 33 κριτήρια που αφορούν, μεταξύ άλλων, την καθαριότητα, την περιβαλλοντική διαχείριση, την ενημέρωση των λουομένων, την ασφάλεια, τις υποδομές και την προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος.

Η διάκριση ανανεώνεται κάθε χρόνο. Επειδή, όμως, το πρόγραμμα είναι εθελοντικό, το γεγονός ότι μια ελεύθερη παραλία δεν έχει σημαία δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι τα νερά της είναι ακατάλληλα.

Οι οικονομικότερες οργανωμένες επιλογές

Στην Ακτή του Ήλιου στον Άλιμο, μία από τις κοντινότερες οργανωμένες επιλογές για το κέντρο της Αθήνας, η γενική είσοδος τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες διαμορφώνεται στα 12 ευρώ. Παιδιά από 5 έως 12 ετών και άτομα άνω των 65 ετών πληρώνουν 5 ευρώ, ενώ τα παιδιά κάτω των 5 ετών μπαίνουν δωρεάν. Η απλή ξαπλώστρα κοστίζει 8 ευρώ, επομένως δύο ενήλικοι που θα νοικιάσουν από μία ξαπλώστρα θα πληρώσουν συνολικά 40 ευρώ, χωρίς φαγητό και ποτά. Η είσοδος παραμένει δωρεάν για τους δημότες Αλίμου με την προβλεπόμενη κάρτα.

Ο επίσημος τιμοκατάλογος της Ακτής του Ήλιου διευκρινίζει ότι οι αναγραφόμενες τιμές είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να μεταβληθούν, ενώ οι θέσεις που εξυπηρετούνται από επιμέρους beach bars μπορεί να έχουν διαφορετικές χρεώσεις.

Ακόμη χαμηλότερο είναι το κόστος της απλής πρόσβασης στην Α΄ Πλαζ Βούλας: η είσοδος για το Σάββατο και την αργία είναι 10 ευρώ ανά ενήλικο, 4,50 ευρώ για παιδιά 6 έως 12 ετών και δωρεάν για τα μικρότερα παιδιά. Ένα ζευγάρι μπορεί συνεπώς να μπει με 20 ευρώ, εφόσον αρκεστεί στην πετσέτα του. Οι οργανωμένες θέσεις των καταστημάτων χρεώνονται χωριστά, με τα φετινά ρεπορτάζ να τοποθετούν τις θέσεις της πρώτης σειράς περίπου στα 50 έως 70 ευρώ, ανάλογα με την επιχείρηση.

Στη Varkiza Resort, η οποία βρίσκεται στην περίοδο υψηλής ζήτησης από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, η σαββατιάτικη είσοδος είναι 12 ευρώ ανά άτομο. Το σετ ομπρέλας και ξαπλωστρών κοστίζει 20 ευρώ από τη δεύτερη σειρά και πίσω και 30 ευρώ στην πρώτη σειρά. Έτσι, για δύο ενηλίκους, το βασικό σύνολο διαμορφώνεται στα 44 ή στα 54 ευρώ αντίστοιχα, πριν από οποιαδήποτε κατανάλωση. Για πιστοποιημένους δημότες Βάρης–Βούλας–Βουλιαγμένης η είσοδος είναι δωρεάν, ενώ προβλέπονται ειδικές εκπτώσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες επισκεπτών. Οι αναλυτικές χρεώσεις συγκεντρώνονται στον οδηγό τιμών των οργανωμένων παραλιών για το 2026.

Από τη μεσαία κατηγορία στα premium «μπάνια»

Η Ακτή Βουλιαγμένης κινείται σε υψηλότερη κλίμακα. Το κανονικό εισιτήριο ανήμερα της αργίας κοστίζει 15 ευρώ και το μειωμένο 8 ευρώ. Μειωμένη είσοδο δικαιούνται, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνοι, άνεργοι, στρατευμένοι και άτομα άνω των 65 ετών, ενώ δωρεάν μπαίνουν παιδιά έως 5 ετών, άτομα με αναπηρία και ένας συνοδός τους. Σύμφωνα με την καταγραφή της ΕΡΤ για τις τιμές του 2026, το σετ για δύο άτομα φτάνει τα 70 ευρώ τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Μαζί με δύο κανονικές εισόδους, η ημέρα μπορεί να κοστίσει περίπου 100 ευρώ, πριν από καφέδες, φαγητό και πρόσθετες υπηρεσίες.

Στην κορυφή της κλίμακας βρίσκεται ο Αστέρας Βουλιαγμένης. Οι φετινοί τιμοκατάλογοι αναφέρουν γενική είσοδο 80 ευρώ ανά ενήλικο τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, με έκπτωση 50% για παιδιά έως 12 ετών και πιστοποιημένους κατοίκους Βουλιαγμένης.

Η ενεργή σελίδα προπώλησης για τις 15 Αυγούστου εμφανίζει εισιτήρια «από 40 ευρώ», ποσό που αποτελεί την κατώτατη διαθέσιμη τιμή και όχι κατ’ ανάγκη το κανονικό εισιτήριο ενηλίκου. Για την απλή ομπρέλα απαιτούνται δύο εισιτήρια εισόδου, ενώ η κράτηση ομπρέλας στην πρώτη σειρά επιβαρύνεται με επιπλέον 150 ευρώ. Με δύο κανονικά εισιτήρια, λοιπόν, το κόστος ξεκινά από 160 ευρώ και μπορεί να φτάσει τα 310 ευρώ με την προνομιακή πρώτη σειρά, χωρίς να υπολογίζεται η κατανάλωση.

Ειδικά για σήμερα και αύριο, η τηλεφωνική επιβεβαίωση ή η ηλεκτρονική κράτηση πριν από την αναχώρηση είναι απαραίτητη.

Από το Καβούρι έως το ΚΑΠΕ: Οι ωραιότερες ελεύθερες επιλογές

Για οικογένειες που θέλουν κοντινή και δωρεάν λύση, το Μεγάλο και το Μικρό Καβούρι παραμένουν από τις ασφαλέστερες επιλογές. Σύμφωνα με την τουριστική πύλη του Δήμου Βάρης–Βούλας–Βουλιαγμένης, οι δύο διαδοχικές ακτές έχουν συνολικό μήκος περίπου 900 μέτρων, άμμο και ρηχά νερά, ενώ διαθέτουν τόσο ελεύθερα όσο και οργανωμένα τμήματα.

Στο Μικρό Καβούρι υπάρχουν αρμυρίκια που προσφέρουν φυσική σκιά, αν και οι καλές θέσεις καταλαμβάνονται από νωρίς. Η Πλαζ Δημαρχείου αποτελεί επίσης ενδιαφέρουσα ελεύθερη επιλογή, καθώς διαθέτει διάταξη αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα και υποδομές για άτομα με κινητικές δυσκολίες.

Τα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης απευθύνονται σε διαφορετικό κοινό. Πρόκειται για διαδοχικούς βραχώδεις κολπίσκους με βαθιά νερά και σημεία για βουτιές, χωρίς όμως άμμο, οργανωμένες υποδομές ή επαρκή φυσική σκιά. Δεν είναι κατάλληλη επιλογή για μικρά παιδιά, μη έμπειρους κολυμβητές ή ημέρες με ισχυρό άνεμο και κυματισμό.

Λεγραινά: Νησιώτικο τοπίο και κρυστάλλινα νερά

Περίπου 60 χιλιόμετρα από την Αθήνα, η παραλία ΚΑΠΕ στα Λεγραινά προσφέρει ίσως την πιο «νησιωτική» εικόνα της αττικής ακτογραμμής. Τα γαλαζοπράσινα νερά, οι βραχώδεις πλαγιές και ο μικρός όρμος την έχουν καταστήσει μία από τις δημοφιλέστερες ελεύθερες παραλίες της περιοχής. Η πρόσβαση γίνεται από αρκετά σκαλοπάτια, ενώ η σκιά πάνω στην ακτή είναι περιορισμένη. Η αυξημένη προβολή της σημαίνει ότι πλέον γεμίζει γρήγορα, ιδιαίτερα σε αργίες, γι’ αυτό η άφιξη νωρίς το πρωί είναι σχεδόν προϋπόθεση. Λίγο πιο πέρα, η ανοιχτή παραλία των Λεγραινών προσφέρει περισσότερο χώρο, χρυσή άμμο και δωρεάν πρόσβαση, χωρίς την αίσθηση του μικρού, κλειστού όρμου.

Ο Χάρακας, πριν από το Σούνιο, είναι μια μεγάλη αμμώδης παραλία όπου συνυπάρχουν οργανωμένες θέσεις και αρκετός χώρος για όσους φέρουν δική τους ομπρέλα. Προσφέρεται για οικογένειες και για παραμονή μέχρι το ηλιοβασίλεμα. Αντίστοιχα, ο Άγιος Νικόλαος στην Ανάβυσσο διαθέτει μεγάλη ανοιχτή ακτή, ελεύθερη πρόσβαση και χώρο για παιχνίδια στην άμμο, αν και τα Σαββατοκύριακα συγκεντρώνει πολύ κόσμο.

Στην ανατολική Αττική, η Ερωτοσπηλιά στο Πόρτο Ράφτη παραμένει ένας μικρός, γραφικός κόλπος, αλλά μόνο «κρυφός» δεν είναι πλέον. Ο περιορισμένος χώρος και η δύσκολη στάθμευση απαιτούν πρωινή άφιξη.

Ο Σχινιάς, με τη μεγάλη αμμουδιά και τα ρηχά νερά, αποτελεί υπό κανονικές συνθήκες μια από τις κορυφαίες δωρεάν επιλογές. Για σήμερα, ωστόσο, ο πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς μπορεί να ενεργοποιήσει απαγορεύσεις στους δρόμους του πευκοδάσους και στους χώρους στάθμευσης, επομένως δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη η πρόσβαση χωρίς προηγούμενο έλεγχο των επίσημων ανακοινώσεων.

Ελεύθερη παραλία δεν σημαίνει παραλία χωρίς κανόνες

Η δωρεάν πρόσβαση δεν συνεπάγεται ότι ολόκληρη η ακτή πρέπει να είναι απαλλαγμένη από ξαπλώστρες. Το ισχύον πλαίσιο ορίζει, πάντως, ότι τουλάχιστον το 50% κάθε παραλίας πρέπει να παραμένει ελεύθερο από παραχωρήσεις, ενώ τα ομπρελοκαθίσματα δεν επιτρέπεται να καταλαμβάνουν το σύνολο του παραχωρημένου χώρου. Μέσω της επίσημης εφαρμογής MyCoast, οι πολίτες μπορούν να βλέπουν τα όρια των νόμιμων παραχωρήσεων και να καταγγέλλουν αυθαίρετη κατάληψη ή παρεμπόδιση της πρόσβασης.

Με καθαρά οικονομικούς όρους, ένα ζευγάρι μπορεί σήμερα να πληρώσει 20 ευρώ μόνο για την είσοδο στην Α΄ Πλαζ Βούλας, 40 ευρώ στην Ακτή του Ήλιου μαζί με δύο απλές ξαπλώστρες, περίπου 44 έως 54 ευρώ στη Varkiza Resort, έως περίπου 100 ευρώ στην Ακτή Βουλιαγμένης ή από 160 ευρώ και πάνω στον Αστέρα.

Στην άλλη άκρη της κλίμακας βρίσκονται το Καβούρι, τα Λιμανάκια, το ΚΑΠΕ, τα Λεγραινά και ο Χάρακας, όπου το κόστος εισόδου μηδενίζεται, όχι όμως και τα έξοδα μετακίνησης, στάθμευσης, ομπρέλας, νερού και φαγητού.