Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, στην περιοχή Φράττι Κορωπίου, κινητοποιώντας την Πυροσβεστική.

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 14:30. Δυνάμεις πυρόσβεσης κατευθύνθηκαν άμεσα στο σημείο, χωρίς να έχουν γίνει ακόμη γνωστά ο ακριβής αριθμός των πυροσβεστών και των οχημάτων που επιχειρούν ή η έκταση της πυρκαγιάς.

Μέχρι την πρώτη ενημέρωση δεν είχε αναφερθεί απειλή για κατοικημένη περιοχή ούτε είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112. Η κατάσταση παρακολουθείται στενά, καθώς στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες και επαγγελματικές εγκαταστάσεις.

Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μία ιδιαίτερα δύσκολη ημέρα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, ολόκληρη η Αττική βρίσκεται σήμερα σε κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιάς.