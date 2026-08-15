Τραγικό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα βρήκε μία 74χρονη στον Βαρνάβα το απόγευμα της Παρασκευής (14/8/2026), όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του, έπεσε σε ρέμα και ανατράπηκε.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, η άτυχη γυναίκα ακολουθούσε συχνά τη συγκεκριμένη διαδρομή. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί τι προκάλεσε την εκτροπή του οχήματος.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες με οχήματα από τη Νέα Μάκρη και τον Αυλώνα, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και εθελοντές από τον Βαρνάβα.

Με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού, πυροσβέστες και εθελοντές κατάφεραν να απεγκλωβίσουν την 74χρονη, η οποία είχε εγκλωβιστεί στο αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο, και την παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ.

Η Τροχαία έχει ξεκινήσει προανάκριση, προκειμένου να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της εκτροπής του οχήματος.