Σε μια πόλη όπου κυριαρχούν όπου η αρχιτεκτονική της κυριαρχείται από τους μιναρέδες και τη σιιτική ισλαμική παράδοση, ένας σταθμός του μετρό ξεχωρίζει με το όνομα και τις εικόνες της Παναγίας.

Ο σταθμός «Maryam-e Moqaddas» που αποδίδεται ως «Αγία Μαρία» ή «Αγία Παρθένος Μαρία», στην Τεχεράνη αποτελεί ένα απροσδόκητο σημείο συνάντησης του Χριστιανισμού με το Ισλάμ και, με αφορμή τον εορτασμό της Κοίμησης της Θεοτόκου, αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό.

Βρίσκεται στη Γραμμή 6 του μετρό της ιρανικής πρωτεύουσας, στη διασταύρωση των οδών Νετζατολαχί και Καρίμ Χαν Ζαντ. Παρουσιάστηκε στον Τύπο τον Οκτώβριο του 2025 και τέθηκε επισήμως σε λειτουργία στις 29 Νοεμβρίου της ίδιας χρονιάς, παρουσία του δημάρχου της Τεχεράνης, ιερέων και εκπροσώπων των χριστιανικών κοινοτήτων του Ιράν. Η κατασκευή του είχε αρχίσει περίπου μία δεκαετία νωρίτερα.

Ένας σταθμός που θυμίζει εκκλησία

Οι τοξωτοί διάδρομοι, οι θόλοι και ο προσεκτικά σχεδιασμένος φωτισμός παραπέμπουν στην αρχιτεκτονική χριστιανικού ναού, χωρίς να χάνουν τα χαρακτηριστικά της περσικής αισθητικής. Ανάγλυφες παραστάσεις παρουσιάζουν την Παναγία σε στάση προσευχής, με κλειστά μάτια, ενώ πάνω από το κεφάλι της εικονίζεται ένα λευκό περιστέρι. Σε άλλα σημεία υπάρχουν κλαδιά ελιάς, απεικονίσεις του Χριστού και μοτίβα εμπνευσμένα από την αρμενική τέχνη.

Η καλλιτέχνιδα που επιμελήθηκε τα έργα εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι κάθε λεπτομέρεια σχεδιάστηκε έτσι ώστε ο επισκέπτης να αντιλαμβάνεται τον σεβασμό προς τον Χριστιανισμό. Το περιστέρι συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα και η ελιά την ειρήνη και τη φιλία. Το αποτέλεσμα είναι ένας δημόσιος χώρος όπου οι καθημερινές μετακινήσεις συναντούν τη θρησκευτική τέχνη.

Δεν πρόκειται, πάντως, για σταθμό αφιερωμένο ειδικά στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Η ονομασία και η διακόσμησή του τιμούν συνολικά τη μορφή της Παναγίας και συνδέονται τόσο με τη χριστιανική κοινότητα της Τεχεράνης όσο και με τη θέση της Μαρίας στην ισλαμική παράδοση.

Η Παρθένος Μαρία ως γέφυρα Χριστιανισμού και Ισλάμ

Η επιλογή του ονόματος δεν είναι τόσο παράδοξη όσο μπορεί αρχικά να φαίνεται. Η Μαρία -Μαριάμ στα αραβικά και στα περσικά- κατέχει ξεχωριστή θέση και στο Ισλάμ.

Είναι η μοναδική γυναίκα που αναφέρεται ονομαστικά στο Κοράνι, ενώ ολόκληρο το 19ο κεφάλαιό του φέρει το όνομά της. Η ισλαμική παράδοση την παρουσιάζει ως αγνή, εκλεκτή και βαθιά πιστή γυναίκα και αναγνωρίζει την παρθενική γέννηση του Ιησού, τον οποίο οι μουσουλμάνοι τιμούν ως μεγάλο προφήτη, όχι όμως ως Υιό του Θεού.

Ο δήμαρχος της Τεχεράνης Αλιρέζα Ζακανί χαρακτήρισε τη Μαρία «θεϊκή γυναίκα που φώτισε τον κόσμο με την αγνότητά της και ανατρέφοντας έναν μεγάλο προφήτη», υποστηρίζοντας ότι ο σταθμός δημιουργήθηκε για να αναδείξει τη συνύπαρξη των «θεϊκών θρησκειών» στην ιρανική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τους Tehran Times, ο χώρος συνδυάζει την εκκλησιαστική αρχιτεκτονική με τη γεωμετρία και τη διακοσμητική παράδοση του Ιράν.

Δίπλα στην καρδιά της αρμενικής κοινότητας

Η θέση του σταθμού δεν επιλέχθηκε τυχαία. Βρίσκεται κοντά στον αρμενικό καθεδρικό ναό του Αγίου Σαρκίς, ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας και ορατό σύμβολο της μακραίωνης αρμενικής παρουσίας στο Ιράν.

Το ιρανικό Σύνταγμα αναγνωρίζει τους χριστιανούς, τους εβραίους και τους ζωροάστρες ως θρησκευτικές μειονότητες, ενώ στο κοινοβούλιο προβλέπονται ιδιαίτερες έδρες για τους εκπροσώπους τους.