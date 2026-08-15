Αποκαθίσταται σταδιακά η ακτοπλοϊκή κίνηση στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, καθώς στις 13:00 ήρθη το απαγορευτικό απόπλου που είχε επιβληθεί λόγω των θυελλωδών βοριάδων.

Τα πλοία αναχωρούν πλέον για τις Κυκλάδες, ωστόσο το πρόγραμμα έχει αναμορφωθεί και οι επιβάτες πρέπει να ελέγξουν τόσο την ώρα όσο και το λιμάνι αναχώρησής τους.

Ήδη το «Αικατερίνη Π.» αναχώρησε στις 13:00 από τη Ραφήνα για Τήνο, Μύκονο, Νάξο και Πάρο.

Στις 13:15 ακολούθησε το «Fast Ferries Andros», με προορισμό την Άνδρο, την Τήνο, τη Μύκονο και την Πάρο.

Το απαγορευτικό παρέμεινε σε ισχύ μέχρι τις 13:00, με εξαίρεση τις συνδέσεις Ραφήνας–Μαρμαρίου, οι οποίες πραγματοποιούνταν και νωρίτερα. Η άρση αποφασίστηκε μετά τη νέα αξιολόγηση των καιρικών συνθηκών από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.

Αλλαγές λιμανιού και δρομολόγια από το Λαύριο

Στο Λαύριο, στις 15:00 προγραμματίζεται η αναχώρηση του «Terra Jet 2» για Τήνο και Μύκονο και του «Superstar» για Άνδρο και Τήνο.

Πρόκειται για δρομολόγια τα οποία είχαν αρχικά προγραμματιστεί να ξεκινήσουν από τη Ραφήνα, αλλά μεταφέρθηκαν στο Λαύριο λόγω των προβλημάτων που προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι.

Η Seajets επισημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι επιβάτες δεν πρέπει να μεταβούν στη Ραφήνα, αλλά να ελέγξουν τα επικαιροποιημένα στοιχεία του εισιτηρίου τους. Η εταιρεία έχει ανακοινώσει επίσης αλλαγές ωρών, τροποποιήσεις προσεγγίσεων, έκτακτα δρομολόγια και μεταφορά επιβατών σε άλλα πλοία.

Από τον Πειραιά η ακτοπλοϊκή κίνηση συνεχίζεται, αλλά όχι χωρίς αλλαγές:

Το «Champion Jet 2» έχει προγραμματιστεί να αναχωρήσει στις 14:00 για Σύρο, Τήνο και Μύκονο

Στις 15:00 αναχωρεί το «Eurochampion Jet» για Σύρο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Ίο και Σαντορίνη

Την ίδια ώρα, το «Champion Jet 1» για Κύθνο, Σέριφο, Σίφνο, Κίμωλο και Μήλο.

Νωρίτερα ακυρώθηκαν το δρομολόγιο του «Blue Star Paros» προς Σύρο, Τήνο και Μύκονο και η αναχώρηση του «Super Speed Jet 4» προς Πάρο, Νάξο και Κουφονήσι. Άλλα δρομολόγια εκτελούνται με διαφορετικές ώρες ή χωρίς όλες τις αρχικά προβλεπόμενες προσεγγίσεις.

Παραμένουν ισχυροί οι άνεμοι

Παρά την άρση του απαγορευτικού, οι καιρικές συνθήκες στο Αιγαίο εξακολουθούν να είναι δύσκολες, με τους βόρειους ανέμους να φτάνουν τοπικά τα 8 και πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ. Για τον λόγο αυτό δεν αποκλείονται νέες καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις.

Οι ταξιδιώτες καλούνται να μην ξεκινούν για τα λιμάνια βασιζόμενοι στο αρχικό τους εισιτήριο, αλλά να επικοινωνούν προηγουμένως με την ακτοπλοϊκή εταιρεία, το ταξιδιωτικό πρακτορείο ή την αρμόδια λιμενική αρχή. Για πληροφορίες μπορούν επίσης να απευθύνονται στον αριθμό 210 8919800.

Από την Κυριακή υποχώρηση, την Τρίτη σημαντική εξασθένηση των ανέμων

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η ισχυρότερη ριπή ανέμου καταγράφηκε την Παρασκευή στην Παξιμάδα Καρύστου, με 112 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ ακολούθησε η Πεντέλη με 106 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο Κώστας Λαγουβάρδος, μετεωρολόγος – διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, σημειώνει ότι το μελτέμι θα αρχίσει από σήμερα να υποχωρεί, με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν.

«Το Σάββατο 15 Αυγούστου είναι η τελευταία ημέρα με τους πολύ ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο. Μιλάμε για έναν πολύ ισχυρό μελτέμι. Δεν είναι όμως ακραίο σαν το μελτέμι που είχαμε στο τέλος Ιουλίου με τις μεγάλες πυρκαγιές στην Κρήτη και στην ανατολική Αττική. Έτσι λοιπόν το Σάββατο οι ριπές ανέμου φτάνουν σε ορισμένες περιοχές τα ενενήντα με εκατό χιλιόμετρα την ώρα, κυρίως σε περιοχές των Κυκλάδων, της Τήνου, στη Νότια Εύβοια καθώς και νότια της Κρήτης θα είναι ενενήντα με εκατό χιλιόμετρα την ώρα» τονίζει αρχικά.

Όπως εξηγεί, «από το απόγευμα του Σαββάτου θα ξεκινήσει μια σταδιακή εξασθένηση των ανέμων. Έτσι την Κυριακή θα έχουμε ένα ισχυρό μελτέμι με 6 τοπικά 7 μποφόρ κυρίως στις Κυκλάδες και τη Δευτέρα θα περιοριστούν ακόμα περισσότερο οι άνεμοι και θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, δηλαδή ανατολικές Κυκλάδες, ανατολική Κρήτη και Δωδεκάνησα. Και τα πρώτα στοιχεία μας δείχνουν ότι την Τρίτη και μετά θα έχουμε σημαντική εξασθένηση των ανέμων και άνοδο της θερμοκρασίας. Αρκετά υψηλές θερμοκρασίες τουλάχιστον μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας» σημειώνει κλείνοντας ο Κώστας Λαγουβάρδος.

Ο καιρός της Κυριακής

Σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο, την Κυριακή 16 Αυγούστου 2026 αναμένονται λίγες νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά και νότια. Σχετικά χαμηλότερες από τις φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, τοπικές νεφώσεις αναμένονται στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη και από το μεσημέρι στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά. Πρόσκαιρες, σποραδικές βροχές θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι στα βόρεια τμήματα της Πίνδου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια, με σποραδικές νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 17 έως 32, στη Θεσσαλία από 18 έως 33, στην Ήπειρο από 18 έως 31, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 17 έως 33, στα νησιά του Ιονίου από 21 έως 31, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 21 έως 31, στις Κυκλάδες από 20 έως 28, στα Δωδεκάνησα από 22 έως 30 και στην Κρήτη από 18 έως 29 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα γίνουν δυτικοί και από το απόγευμα βορειοδυτικοί ίδιας έντασης.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στα νότια και ανατολικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Εξασθένηση αναμένεται μετά το απόγευμα, οπότε δεν θα ξεπερνούν τα 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως το μεσημέρι και απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νότιοι 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου.