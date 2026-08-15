Νέες σπουδαίες διακρίσεις είχε η Ελληνική αποστολή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου με την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και την Παναγιώτα Τσινοπούλου στον τελικό του μαραθωνίου βάδην.

Η Ντρισμπιώτη πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και τερμάτισε στην τέταρτη θέση ολοκληρώνοντας την προσπάθειά της σε 3 ώρες, 22 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα, επίδοση που αποτελεί νέο ατομικό ρεκόρ για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια.

Ανάλογη ήταν και η παρουσία της Τσινοπούλου, η οποία τερμάτισε στην πέμπτη θέση με χρόνο 3:25:14, καταφέρνοντας επίσης να βελτιώσει την κορυφαία προσωπική της επίδοση.