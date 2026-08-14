Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ παντρεύτηκαν στη νέα τους έπαυλη αξίας περίπου 30 εκατομμυρίων λιρών, κοντά στη Λισαβόνα, σε μια πολύ κλειστή πολιτική τελετή παρουσία μόλις τεσσάρων μαρτύρων και των παιδιών τους.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η μητέρα του Κριστιάνο Ρονάλντο, Ντολόρες Αβέιρο, καθώς και τα τρία αδέλφια του, Ούγκο Αβέιρο, Έλμα Αβέιρο και Κάτια Αβέιρο, δεν έδωσαν το «παρών» στην τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 13:30 το μεσημέρι της Τρίτης.

Οι μοναδικοί μάρτυρες ήταν η αδελφή της Τζορτζίνα, Ιβάνα Ροντρίγκεζ, ο επί χρόνια φίλος του Ρονάλντο, Μιγκέλ Παϊσάο, καθώς και ένα ζευγάρι από την Ισπανία, ο Χοσέ Ροντρίγκες Σανγκίλ και η σύζυγός του, Μόνικα Γκονθάλεθ Μαρτίνεθ.

Revealed: Cristiano Ronaldo signed pre-nup agreement with new wife Georgina Rodriguez, as marriage certificate and full details of their wedding at £30m mansion emerge https://t.co/vLU65pm02n — Daily Mail Sport (@MailSport) August 14, 2026

Την τελετή τέλεσε η ληξίαρχος Μαρία Μανουέλ Φερέιρα ντε Κάμπος Φολαντέλα ντε Ολιβέιρα, η οποία ταξίδεψε από το Πόρτο στο Κασκάις ειδικά για τον γάμο.

Το προγαμιαίο συμβόλαιο και η χωριστή περιουσία

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ παντρεύτηκαν ακριβώς έναν χρόνο μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έπειτα από περίπου δέκα χρόνια σχέσης.

Παρότι πλέον είναι παντρεμένοι, αποφάσισαν να διατηρήσουν χωριστές τις περιουσίες τους. Μία ημέρα πριν από τον γάμο, στις 10 Αυγούστου, υπέγραψαν προγαμιαία συμφωνία σε συμβολαιογραφικό γραφείο της Λισαβόνας, καθορίζοντας το καθεστώς της περιουσίας τους μετά τον γάμο.

Οι εκπρόσωποι του Κριστιάνο Ρονάλντο είχαν επιβεβαιώσει νωρίτερα ότι ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής και η επί χρόνια σύντροφός του παντρεύτηκαν στις 11 Αυγούστου σε μια «ιδιωτική» τελετή στο Κασκάις. Λίγο αργότερα, το ζευγάρι δημοσίευσε στα social media φωτογραφίες στις οποίες φορούσε τις βέρες του.

Προηγουμένως είχαν κυκλοφορήσει πληροφορίες ότι ο γάμος επρόκειτο να γίνει στον Καθεδρικό Ναό του Φουνσάλ, στη γενέτειρα του Ρονάλντο, τη Μαδέρα, ωστόσο οι πληροφορίες αυτές αποδείχθηκαν ανακριβείς.

Ο γάμος έγινε στην έπαυλή τους

Μέχρι πρότινος δεν είχαν γίνει γνωστές πολλές λεπτομέρειες σχετικά με το ακριβές σημείο της τελετής ή τα πρόσωπα που παρευρέθηκαν, πέρα από τα παιδιά τους. Ωστόσο, η πορτογαλική εφημερίδα «Jornal de Noticias» δημοσίευσε αντίγραφο του πιστοποιητικού γάμου, σύμφωνα με το οποίο η τελετή πραγματοποιήθηκε στην πολυτελή κατοικία του Κριστιάνο Ρονάλντο στην ακριβή περιοχή Κίντα ντα Μαρίνα, στο Κασκάις της Πορτογαλίας.

Το έγγραφο επιβεβαίωσε επίσης ότι οι καλεσμένοι ήταν ελάχιστοι. Η μητέρα του Ρονάλντο δεν ήταν παρούσα, αν και λίγο αργότερα έδειξε δημόσια τη στήριξή της στο ζευγάρι, αφήνοντας ένα emoji καρδιάς κάτω από την ανάρτηση του γιου της για τον γάμο. Ο Χοσέ Ροντρίγκες Σανγκίλ, ένας από τους τέσσερις μάρτυρες, περιγράφεται από τον πορτογαλικό Τύπο ως Ισπανός κοσμηματοπώλης.

Τι αναφέρει το πιστοποιητικό γάμου

Στο επίσημο έγγραφο αναγράφεται το πλήρες όνομα του Κριστιάνο Ρονάλντο, η ηλικία του, 41 ετών, ο τόπος γέννησής του και τα ονόματα των γονιών του, μεταξύ των οποίων και του εκλιπόντος πατέρα του, Χοσέ Ντίνις Αβέιρο. Αντίστοιχα στοιχεία αναφέρονται και για την 32χρονη Τζορτζίνα, η οποία γεννήθηκε στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής και καταγράφεται με το πλήρες όνομα Τζορτζίνα Λουίσα Ροντρίγκεζ Ερνάντες. Και οι δύο θα διατηρήσουν τα επώνυμα που είχαν πριν από τον γάμο.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκες έχουν ήδη επιστρέψει στη Σαουδική Αραβία, όπου ο Πορτογάλος διεθνής αγωνίζεται με την Αλ Νασρ, ενόψει της έναρξης της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Το ζευγάρι έχει πέντε παιδιά, τον 16χρονο Κριστιάνο Τζούνιορ, τον οποίο ο Ρονάλντο απέκτησε από προηγούμενη σχέση, τα 9χρονα δίδυμα Εύα Μαρία και Ματέο, την 8χρονη Αλάνα, καθώς και τη 4χρονη Μπέλα. Σημειώνεται ότι τον Απρίλιο του 2022, η οικογένεια ανακοίνωσε τον θάνατο του νεογέννητου δίδυμου αδελφού της Μπέλα, Άνχελ.

Ο Πορτογάλος σταρ συνάντησε για πρώτη φορά τη Ροντρίγκεζ όταν εκείνη εργαζόταν στην μπουτίκ της Gucci στη Μαδρίτη, την εποχή που ο ίδιος μεσουρανούσε με τη φανέλα της Ρεάλ. Τον Ιανουάριο του 2017, οι δυο τους πραγματοποίησαν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, στα Βραβεία «The Best FIFA Football Awards» στη Ζυρίχη, συνοδευόμενοι από τον μεγαλύτερο γιο του ποδοσφαιριστή. Λίγους μήνες αργότερα, επισημοποίησαν τη σχέση τους στο Instagram καθώς ο Ρονάλντο μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο με την σύντροφό του.

Στη σειρά ριάλιτι του Netflix «I Am Georgina», που έκανε πρεμιέρα το 2022, ο κορυφαίος αθλητής είχε αναφερθεί στο ξεκίνημα της σχέσης τους. Όπως είχε εξομολογηθεί, θεωρούσε τη Ροντρίγκεζ «πολύ ενδιαφέρουσα κοπέλα και πολύ πιο ώριμη για την ηλικία της», αν και αρχικά δεν περίμενε ότι η σχέση τους θα είχε διάρκεια. «Στην αρχή δεν πίστευα ότι η σχέση θα γινόταν τόσο δυνατή, ότι θα την ερωτευόμουν. Δεν το περίμενα, ειλικρινά. Αλλά μετά από λίγο καιρό ένιωσα ότι ήταν η γυναίκα της ζωής μου», είχε δηλώσει.