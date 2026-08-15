Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τριαντάρος στη νήσο Τήνο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, 15 Αυγούστου 2026, περίπου στις 16:45.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα καθώς και εθελοντές.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Τήνου.

Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 9 μποφόρ.

Η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.