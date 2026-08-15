Με εορταστικό και θερινό πρόγραμμα κινούνται σήμερα, Σάββατο 15 Αυγούστου, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας.

Τα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ είναι αραιότερα, καθώς εφαρμόζεται πρόγραμμα Κυριακής, ενώ οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό και οι γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ διατηρούν την καθιερωμένη 24ωρη λειτουργία του Σαββάτου.

Λεωφορεία και τρόλεϊ με πρόγραμμα Κυριακής

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΟΑΣΑ, σε όλες τις λεωφορειακές γραμμές και τις γραμμές τρόλεϊ εφαρμόζεται σήμερα πρόγραμμα Κυριακής. Το ίδιο πρόγραμμα θα ισχύσει και την Κυριακή 16 Αυγούστου, ενώ τη Δευτέρα 17 Αυγούστου θα εφαρμοστεί έκτακτη δρομολόγηση βασισμένη στο πρόγραμμα καθημερινής.

Κανονικά λειτουργούν οι γραμμές που εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό όλο το 24ωρο κάθε Σάββατο. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι 049, 221, 224, 421, 550, 608, 703, 842, Α15, Β11 και Β12. Σε καθημερινή 24ωρη βάση κινούνται επίσης η λεωφορειακή γραμμή 040, το τρόλεϊ 11 και οι γραμμές Express του Αεροδρομίου Χ93, Χ95, Χ96 και Χ97, σύμφωνα με τον αναλυτικό κατάλογο του ΟΑΣΑ.

Οι συχνότητες σε Μετρό και Τραμ

Στη Γραμμή 1 του Μετρό, τον πρώην ΗΣΑΠ, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται ανά 12 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα από τις 05:30 έως τις 23:30 και ανά 15 λεπτά νωρίς το πρωί και από τις 23:30 έως τη λήξη της λειτουργίας στη 01:00. Η Γραμμή 1 δεν συμμετέχει στην 24ωρη λειτουργία.

Στη Γραμμή 2 οι συρμοί κινούνται ανά 15 λεπτά σε όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Στη Γραμμή 3 η συχνότητα είναι ανά 12 λεπτά από τις 05:30 έως τις 00:20 και ανά 15 λεπτά από τις 00:20 έως τις 05:30. Διευκρινίζεται ότι η νυχτερινή 24ωρη λειτουργία της Γραμμής 3 αφορά μόνο το τμήμα Δημοτικό Θέατρο–Δουκίσσης Πλακεντίας και όχι τα δρομολόγια από και προς το Αεροδρόμιο, τα οποία ακολουθούν το κανονικό τους ωράριο.

Στο Τραμ, οι συρμοί των γραμμών Τ6 και Τ7 διέρχονται ανά 15 λεπτά έως τις 00:30 και ανά 25 λεπτά από τις 00:30 έως τις 05:30. Οι συγκεκριμένες συχνότητες αναφέρονται στους επίσημους πίνακες θερινών δρομολογίων της ΣΤΑΣΥ.

Επειδή τα προγράμματα μπορεί να επηρεαστούν από έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν την εφαρμογή OASA Telematics, τις ιστοσελίδες ΟΑΣΑ και ΣΤΑΣΥ ή να επικοινωνούν με το πληροφοριακό κέντρο 11185 πριν από τη μετακίνησή τους.