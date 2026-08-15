Απίστευτες εικόνες καταγράφηκαν σε κατάστημα εστίασης στη Μεσσήνη, όταν ένα αυτοκίνητο πέρασε μέσα από την εξωτερική τζαμαρία και κατέληξε στο εσωτερικό της επιχείρησης.

Το μαύρο όχημα εισήλθε αρκετά μέτρα στο κατάστημα και σταμάτησε ανάμεσα στα τραπέζια, σε μικρή απόσταση από τον πάγκο. Από την πορεία του μετακινήθηκαν τραπέζια και καρέκλες, ενώ το δάπεδο γέμισε με κομμάτια από τη σπασμένη γυάλινη πρόσοψη.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο TikTok καταγράφουν τις εικόνες από το εσωτερικό της επιχείρησης, με τους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί να κοιτούν εμφανώς αναστατωμένοι το αυτοκίνητο και τις ζημιές που προκλήθηκαν.

Σε ένα από τα βίντεο φαίνεται καθαρά το όχημα ακινητοποιημένο ανάμεσα στα τραπέζια, αφού προηγουμένως είχε περάσει μέσα από τη γυάλινη πρόσοψη.

«Αυτή η συνάντηση δεν έπρεπε να γίνει», αναφέρει χαρακτηριστικά η λεζάντα σε μία από τις αναρτήσεις, ενώ ένα ακόμη βίντεο συνοδεύεται από το σχόλιο: «Έχει δυσκολέψει η δουλειά, παιδιά».