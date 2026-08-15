Η Παρί Σεν Ζερμέν ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Φεραν Τόρες από την Μπαρτσελόνα αντί του ποσού των 50 εκατομμυρίων ευρώ, με το συμβόλαιό του με τους Παριζιάνους να είναι πενταετούς διάρκειας.

Ο 26χρονος Ισπανός επιθετικός με την Μπαρτσελόνα, πραγματοποίησε συνολικά 207 συμμετοχές με 65 γκολ και 23 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Βαλένθια και έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της το 2018.

Πριν μετακομίσει στη Μπαρτσελόνα είχε μια διετία στη Μάντσεστερ Σίτι. Παράλληλα, έχει και 65 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα της Ισπανίας, ενώ σκόραρε και το γκολ στον τελικό του φετινού Μουντιάλ απέναντι στην Αργεντινή.