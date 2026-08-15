«O εορτασμός, κάθε Δεκαπενταύγουστο, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου αποτελεί ίσως την πιο σημαντική γιορτή της Ορθοδοξίας. Είναι μια ημέρα όχι απλά σεβασμού και βαθιάς πίστης, περισυλλογής και εσωτερικής δύναμης, αλλά και μια ευκαιρία να αναλογιστούμε όσα πραγματικά πρέπει να έχουν αξία στη ζωή μας: Η οικογένεια, η αγάπη, η αλληλεγγύη, η φροντίδα για τον συνάνθρωπό μας», ανέφερε αρχικά ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, σε μήνυμά του για την γιορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

«Η Παναγιά μας είναι ένα πρόσωπο που αποτελεί ισχυρό σύμβολο μητρικής αγκαλιάς και προστασίας, αλλά και διαχρονικό σημείο αναφοράς για κάθε Ελληνίδα, για κάθε Έλληνα, για κάθε Ορθόδοξο Χριστιανό.

Στα εύκολα και στα δύσκολα, σε στιγμές χαράς και δημιουργίας, αλλά και σε περιόδους δυσκολιών και δοκιμασίας, είναι εδώ για να μας υπενθυμίζει ότι η ελπίδα, η πίστη και η ανθρωπιά, είναι οι δυνάμεις που κρατούν εμάς και την κοινωνία μας όρθια.

Σήμερα, οι σκέψεις μας βρίσκονται κοντά σε κάθε οικογένεια της Αττικής. Στους ανθρώπους που εργάζονται, καθημερινά, για να διασφαλίσουν ένα καλύτερο αύριο. Στους νέους που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στη ζωή, με όνειρα και φιλοδοξίες. Στους ηλικιωμένους μας, που κουβαλούν τη ζωντανή μνήμη και τη σοφία του τόπου μας. Σε όσους δοκιμάζονται από δυσκολίες, αλλά και σε όλους όσοι αυτές τις ημέρες βρίσκονται μακριά από τα αγαπημένα τους πρόσωπα», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Στη συνέχεια, όπως σημείωσε: «Η περιφέρεια Αττικής έχει χρέος να βρίσκεται, καθημερινά, και όχι μόνον στις γιορτές, δίπλα σε όλους τους πολίτες. Με σχέδιο, υπευθυνότητα και συνέπεια εργαζόμαστε ώστε η μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας να γίνεται πιο ασφαλής, πιο λειτουργική, πιο ανθρώπινη και πιο ανθεκτική. Χτίζουμε μια ισχυρή Αττική, που δημιουργεί ευκαιρίες, προστατεύει τους πιο ευάλωτους και δεν αφήνει κανέναν πίσω.

Η πρόοδος για εμάς, όμως, δεν μετριέται μόνο με έργα και υποδομές. Μετριέται κυρίως με το πόσο ισχυροί παραμένουν οι δεσμοί που μας ενώνουν. Με την ευθύνη που αναλαμβάνουμε ο ένας απέναντι στον άλλον. Με την αλληλεγγύη μας απέναντι σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη από τη στήριξη μας».

Τέλος, όπως υπογράμμισε ο περιφερειάρχης Αττικής: «Με αφορμή τη σημερινή γιορτή της Παναγιάς μας, η σκέψη μας είναι κοντά και στο προσωπικό των Ενόπλων μας Δυνάμεων, που τιμούν επίσης σήμερα την Προστάτιδά τους. Στις γυναίκες και τους άνδρες που δίνουν κάθε μέρα τον καλύτερό τους εαυτό, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, για να αισθανόμαστε εμείς και οι οικογένειες μας ασφαλείς. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς για την προσφορά τους.

Εύχομαι από καρδιάς στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες, σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες και ιδιαίτερα στις συμπολίτισσες και τους συμπολίτες μας στην Αττική, χρόνια πολλά. Η χάρη της Παναγίας να χαρίζει σε όλους υγεία, δύναμη, γαλήνη, προσωπική και οικογενειακή ευημερία. Χρόνια πολλά. Καλό Δεκαπενταύγουστο».