Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ αποχωρεί άμεσα από τον ΠΑΟΚ, επτά μήνες μετά τη μεταγραφή του, καθώς αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του και θα συνεχίσει την καριέρα του εκτός Ευρώπης.

Ο 32χρονος Σουηδός φορ υπέγραψε τον περασμένο Ιανουάριο στον «δικέφαλο του βορρά» έχοντας μείνει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό, αλλά τελικά το πέρασμά του από τη Θεσσαλονίκη αποδεικνύεται σύντομο.

Ο Γερεμέγεφ πήρε κανονικά μέρος στην προπόνηση της Κυριακής (16/8) και στη συνέχεια αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του, καθώς έχει ήδη βρει την επόμενη ομάδα του. Αυτή θα είναι εκτός Ευρώπης και τις επόμενες μέρες το θέμα θα κλείσει και τυπικά με τις σχετικές ανακοινώσεις.

Με τη φανέλα του ΠΑΟΚ ο Γερεμέγεφ μέτρησε 23 συμμετοχές με 10 γκολ και 3 ασίστ και η τελευταία του εμφάνιση ήταν αυτή προ ημερών κόντρα στην Άντερλεχτ, παιχνίδι στο οποίο αποβλήθηκε.