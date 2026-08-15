Μετά το ραντεβού του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την αντεπίθεσή του στην μεταγραφική αγορά προκειμένου η ομάδα να ενισχυθεί, όπως συμφώνησαν άλλωστε οι δύο άνδρες.

Η πρώτη κίνηση των Πειραιωτών είναι στην θέση του αριστερού μπακ με τον Ναγιαΐρ Τικνιζιάν του Ερυθρού Αστέρα να είναι μια ανάσα από τους «ερυθρόλευκους».

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός ανέβασε την προσφορά του προς την ομάδα του Βελιγραδίου σε πάνω από τα 5 εκατομμύρια ευρώ για τον 27χρονο διεθνή Αρμένιο, φτάνοντας σε κατ’ αρχήν συμφωνία με τους Σέρβους.

Παράλληλα, ο Τικνιζιάν απέρριψε πολύ μεγάλη πρόταση από τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης για τον Ολυμπιακό, αλλά και άλλες ομάδες που είχαν δείξει ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα, οι εξελίξεις τρέχουν και για τον κεντρικό μέσο που θα ενισχύσει τον Ολυμπιακός στις θέσεις 6 και 8.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι Πειραιώτες ήρθαν σε συμφωνία, τόσο με τον Κολομβιανό μέσο της Ρασίνγκ Σανταντέρ Γκουστάβο Πουέρτα όσο και με τον μέσο της Εθνικής Βενεζουέλας και της Τουλούζ Κρίστιαν Κάσερες. Αυτό που απομένει, είναι η οριστική συμφωνία με τις ομάδες τους, η οποία δεν θα αργήσει να έρθει.

Από την στιγμή που οι Πειραιώτες έχουν συμφωνήσει με τους δύο παίκτες, τώρα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι αυτός που θα αποφασίσει ποιος από τους δύο ποδοσφαιριστές θα αποκτηθεί, ποιόν θέλει δηλαδή περισσότερο.

Πλέον ο Ολυμπιακός έχει μπει στην φάση της υλοποίησης του μεταγραφικού σχεδιασμού και οι επόμενες ημέρες θα αρχίσουν να διαμορφώνουν το τελικό ρόστερ που θα έχει στα χέρια του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για να βάλει τον Ολυμπιακό και πάλι στον δρόμο των επιτυχιών.