Το δικό του μήνυμα για τη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης έστειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ευχόμενος χρόνια πολλά και τονίζοντας τη σημασία της ημέρας.

«Χρόνια πολλά για τη μεγάλη εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, της Υπερμάχου Στρατηγού και Προστάτιδας των Ενόπλων Δυνάμεων!», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Ημέρα πίστης και ελπίδας για την Ορθοδοξία, όπως και ημέρα απόδοσης τιμής στους πεσόντες του Καταδρομικού “Έλλη”, πριν από 86 χρόνια, στο λιμάνι της Τήνου. Η Παναγία σκέποι τον Ελληνισμό!», υπογράμμισε.