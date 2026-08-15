Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Στέφανου Μάνου εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης.

«Αποχαιρετώ τον Στέφανο Μάνο, μια εξέχουσα προσωπικότητα του δημόσιου βίου που σημάδεψε τη μεταπολιτευτική πολιτική ιστορία του τόπου μας», ανέφερε σε σχετική του δήλωση.

«Η πολιτική διαδρομή του Στέφανου Μάνου διήρκεσε περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής το 1977 με τη Νέα Δημοκρατία και υπηρέτησε το κοινοβούλιο και τη χώρα με αφοσίωση, τόλμη και πίστη στις ιδέες του. Στην πολυετή του πορεία ανέλαβε κρίσιμα χαρτοφυλάκια, διατελώντας, μεταξύ άλλων, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αφήνοντας ουσιαστικό και διακριτό έργο. Με αδιάκοπη διάθεση για προσφορά και ανανέωση των ιδεών, υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνιδρυτής της Δράσης. Σε όλη του τη διαδρομή ξεχώρισε για τη συνέπεια, τον ευθύ πολιτικό λόγο και την εργατικότητά του».

Τέλος, στην οικογένεια και τους οικείους του ο Νικήτας Κακλαμάνης απηύθυνε τα ειλικρινή και θερμά του συλλυπητήρια, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.