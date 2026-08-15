Ο Ολυμπιακός «τρέχει» για να προσθέσει στο ρόστερ του δύο ποιοτικούς μέσους και εκτός από τον Πουέρτα ή τον Κάσερες θα προχωρήσει και στην απόκτηση του Ελβετού διεθνή, Ρέμο Φρόιλερ.

Ο Ολυμπιακός έχει φτάσει σε συμφωνία, τόσο με τον Κολομβιανό μέσο της Ρασίνγκ Σανταντέρ Γκουστάβο Πουέρτα όσο και με τον μέσο της Εθνικής Βενεζουέλας και της Τουλούζ Κρίστιαν Κάσερες και απομένει η οριστική απόφαση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το ποιος από τους δύο θα αποκτηθεί.

Επίσης, θα αποκτηθεί ένας ακόμη μέσος με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους δύο προαναφερθέντες και αυτός είναι ο Ρέμο Φρόιλερ.

Μάλιστα όπως αναφέρουν στην Ιταλία οι Πειραιώτες φέρνουν άμεσα στην Αθήνα τον Φρόιλερ για να κλείσουν τη μεταγραφή του 34χρονου Ελβετού το συμβόλαιο του οποίου έληξε με την Μπολόνια.

Ο Φρόιλερ ήταν βασικός και στα έξι παιχνίδια της Εθνικής ομάδας της Ελβετίας (έχει 94 συμμετοχές) στο πρόσφατο Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής.

Την περσινή σεζόν με την Μπολόνια αγωνίστηκε συνολικά σε 40 παιχνίδια, 29 ματς στο Ιταλικό πρωτάθλημα, δέκα στο Europa League και ένα στο Κύπελλο Ιταλίας, έχοντας σκοράρει και ένα γκολ.

Συνολικά στο Ιταλικό πρωτάθλημα ο Φρόιλερ έχει αγωνιστεί σε περισσότερα από 300 ματς έχοντας σκοράρει 21 φορές και μοιράζοντας 21 ασίστ.