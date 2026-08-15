Βίντεο από την κάμερα σώματος αστυνομικού που κυκλοφόρησε την Παρασκευή δείχνει τον εντοπισμό πιλότου μαχητικού αεροσκάφους, το οποίο μόλις συνετρίβη στη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στην Ουάσινγκτον τον Ιούνιο.

Το αεροσκάφος F/A-18 Hornet χτύπησε σε μια βουνοπλαγιά στις 13 Ιουνίου, στην περιοχή της λίμνης Rimrock, περίπου 55 μίλια νοτιοανατολικά του Σιάτλ, στέλνοντας ένα σύννεφο μαύρου καπνού στον αέρα και πυροδοτώντας μια πυρκαγιά.

Ο πιλότος φαίνεται με το πρόσωπό του ματωμένο και λίγο ταραγμένος στο βίντεο της κάμερας σώματος που κυκλοφόρησε την Παρασκευή από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Yakima.

«Τι είδους αεροσκάφος είναι αυτό;», ρωτάει ένας από τους αστυνομικούς.

«Είναι ένα F-18», απαντά εκείνος.

«Λοιπόν, ήταν ένα F-18».

Και προσθέτει: «Κάναμε κύκλους πάνω από τη λίμνη, κάναμε κάποια εκπαίδευση σε χαμηλό ύψος. …Και μετά έκανα απότομη στροφή, και δεν είμαι σίγουρος ακριβώς».

«Χτύπησες άσχημα το δέντρο, φίλε», λέει ο αστυνομικός.

Αργότερα, ο πιλότος φαίνεται να κάνει ένα τηλεφώνημα για να ειδοποιήσει άλλους για το ατύχημα.

«Έι, φίλε, μόλις συνετρίβη», λέει ο πιλότος.

Σε άλλα πλάνα, φαίνεται ένα αλεξίπτωτο να κρέμεται από ένα δέντρο. Η αιτία της συντριβής εξακολουθεί να διερευνάται.

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