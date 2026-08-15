Τη δική του εκδοχή για το άγριο επεισόδιο με τον υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων στην Πάρο δίνει ο οδηγός ταξί, ο οποίος απολύθηκε μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού.

Μιλώντας στον Alpha, ο οδηγός υποστηρίζει ότι δεν ήταν εκείνος που επιτέθηκε πρώτος και ισχυρίζεται πως ο υπάλληλος τον έβρισε, του φώναξε και στη συνέχεια τον χτύπησε με το κράνος που κρατούσε.

«Έβριζε, φώναζε και με βάρεσε με το κράνος που κράταγε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε αν ο άλλος άνδρας του επιτέθηκε πρώτος, απάντησε: «Ε, βέβαια, δηλαδή πήγα εγώ να του επιτεθώ πρώτος; Δεν το ήθελα γιατί και η θέση μου είναι τέτοια. Είμαι κάθε μέρα εκεί, έτσι;».

Τι υποστηρίζει για την πιάτσα των ταξί

Ο οδηγός ταξί υποστηρίζει ότι πίσω από το περιστατικό υπήρχε ένταση που είχε δημιουργηθεί το προηγούμενο διάστημα σχετικά με τη χρήση του χώρου της πιάτσας των ταξί.

Όπως λέει, στο συγκεκριμένο σημείο επιτρέπεται να εισέρχονται μόνο ταξί, αστυνομικά οχήματα και ασθενοφόρα, ενώ καταγγέλλει ότι ο υπάλληλος της εταιρείας ενοικίασης, που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, χρησιμοποιούσε συχνά τον χώρο για οχήματα της επιχείρησης και των πελατών της.

«Εκεί είναι πιάτσα ταξί, απ’ ό,τι έχετε καταλάβει, και μπορεί να μπαίνει μόνο είτε ένα αστυνομικό όχημα, είτε ασθενοφόρο, είτε ταξί. Τίποτε άλλο», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο υπάλληλος «έβαζε γουρούνες μέσα» και ζητούσε από πελάτες της επιχείρησης να σταθμεύουν στο σημείο προκειμένου να παραλάβουν ή να παραδώσουν τα οχήματα που είχαν νοικιάσει.

Ο οδηγός υποστηρίζει ότι αυτή η πρακτική δημιουργούσε πρόβλημα στη στάθμευση των ταξί, ενώ παράλληλα έκανε και άλλους τουρίστες να θεωρούν ότι μπορούν να παρκάρουν στο συγκεκριμένο σημείο.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τον υπάλληλο «πολύ εριστικό» και «πολύ προκλητικό», υποστηρίζοντας ότι είχαν υπάρξει προβλήματα και στο παρελθόν όταν άλλοι οδηγοί ταξί προσπάθησαν να του μιλήσουν για το ζήτημα.

«Όποιος και να έχει πάει και να του έχει μιλήσει με όμορφο τρόπο είναι πολύ ερειστικός, πολύ προκλητικός και πάντα δημιουργεί πρόβλημα», είπε.

«Εννοείται πως το μετανιώνω»

Ο οδηγός ταξί εξέφρασε τη λύπη του για όσα συνέβησαν και αναγνώρισε ότι οι εικόνες από το περιστατικό δημιουργούν αρνητική εικόνα τόσο για την Πάρο όσο και για τον κλάδο των ταξί.

«Εννοείται πως λυπάμαι που έγινε το γεγονός. Είναι μία πολύ κακή εικόνα για το νησί, για τα ταξί και για όλα προς τα έξω. Δεν είναι καθόλου ωραίο αυτό το συμβάν», δήλωσε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε ξανά στη συμπλοκή και υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να έρθει στα χέρια με τον άλλο άνδρα.

«Σίγουρα δεν ήθελα να πιαστώ στα χέρια με κάποιον ηλικιωμένο άνθρωπο. Εννοείται πως το μετανιώνω, αλλά από εκεί και πέρα να ξέρετε ότι μου επιτέθηκε πρώτος και φραστικά και με το χέρι και με το κράνος που κρατούσε. Με βάρεσε πρώτος και με έφτασε στο σημείο αυτό», συμπλήρωσε.

Το χρονικό του επεισοδίου

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη στην πιάτσα των ταξί στην Πάρο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αφορμή για την αντιπαράθεση αποτέλεσε η στάθμευση μιας «γουρούνας» της εταιρείας ενοικίασης οχημάτων σε σημείο που, σύμφωνα με τους οδηγούς ταξί, προορίζεται αποκλειστικά για τα οχήματά τους.

Στο βίντεο από το επεισόδιο οι δύο άνδρες φαίνεται αρχικά να ανταλλάσσουν βαριές ύβρεις. Στη συνέχεια, ο οδηγός ταξί κινείται προς τον υπάλληλο, τον πιάνει από τον λαιμό και τον ρίχνει πάνω στη «γουρούνα».

Στα ίδια πλάνα φαίνεται ο υπάλληλος να χτυπά τον οδηγό ταξί με το κράνος που κρατά στα χέρια του.

Η συμπλοκή σταμάτησε μετά την παρέμβαση άλλων ανθρώπων που βρίσκονταν στο σημείο και κατάφεραν να χωρίσουν τους δύο άνδρες.

Μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού, ο εργοδότης του οδηγού ταξί ανακοίνωσε την απόλυσή του, γνωστοποιώντας ότι η συνεργασία τους έληξε.