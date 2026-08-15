Στις 16 Αυγούστου 1969, ο γιατρός Βασίλης Τσιρώνης, μαζί με τη σύζυγό του Βαρβάρα και τα δύο ανήλικα παιδιά τους, καταλαμβάνει αεροσκάφος της Ολυμπιακής Αεροπορίας που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα – Αγρίνιο – Ιωάννινα και υποχρεώνει το πλήρωμα να κατευθυνθεί προς την Αλβανία. Η αεροπειρατεία σημειώνεται ενώ στην Ελλάδα βρίσκεται στην εξουσία η δικτατορία των συνταγματαρχών.

Ο Τσιρώνης ήταν τότε 40 ετών και είχε ήδη μακρά ιστορία συγκρούσεων με τις ελληνικές αρχές. Είχε εργαστεί ως γιατρός στον Άη Στράτη, είχε εμπλακεί σε πολιτική δράση και είχε περάσει κατά περιόδους από τις φυλακές. Το 1967 είχε συλληφθεί από το δικτατορικό καθεστώς και φυλακιστεί στην Κέρκυρα.

Το πρωί της 16ης Αυγούστου, η οικογένεια επιβιβάστηκε σε ένα Douglas DC-3, το γνωστό «Ντακότα», της Ολυμπιακής. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες καταγραφές, είχαν μαζί τους δύο πιστόλια και δύο μαχαίρια και κάθισαν κοντά στο πιλοτήριο. Λίγο μετά την απογείωση κατέλαβαν το κόκπιτ και απαίτησαν από τους χειριστές να πετάξουν προς την Αλβανία.

Ο ίδιος ο Τσιρώνης παρουσίασε αργότερα την ενέργειά του ως πράξη με πολιτικά κίνητρα. Σε δική του μεταγενέστερη αφήγηση έγραψε ότι ανακοίνωσε στους πιλότους πως καταλαμβάνει το αεροσκάφος «στο όνομα της Δημοκρατίας, της λευτεριάς και του ανθρωπισμού». Η διατύπωση αυτή αποτελεί τη δική του εκδοχή για τα κίνητρα της αεροπειρατείας και όχι ανεξάρτητη αποτίμηση του γεγονότος.

Η προσγείωση στην Αυλώνα

Το αεροσκάφος μπήκε στον αλβανικό εναέριο χώρο και συνοδεύτηκε από μαχητικά έως στρατιωτικό αεροδρόμιο της Αυλώνας, όπου προσγειώθηκε. Το Αλβανικό Τηλεγραφικό Πρακτορείο ανακοίνωσε τότε ότι το DC-3 είχε προσγειωθεί στις 11:45 με 28 επιβάτες και ότι ο Τσιρώνης είχε ζητήσει άσυλο από τις αλβανικές αρχές.

Οι επιβάτες και το πλήρωμα επέστρεψαν στην Ελλάδα την επόμενη ημέρα. Αντίθετα, ο Τσιρώνης και η οικογένειά του δεν παραδόθηκαν στις ελληνικές αρχές, αλλά οι Αλβανοί δεν τους επέτρεψαν και να παραμείνουν μόνιμα στη χώρα. Τελικά μεταφέρθηκαν στη Σουηδία, όπου ο Τσιρώνης βρέθηκε αργότερα αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη. Το 1971 καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριάμισι ετών για την αεροπειρατεία και άλλη ποινική υπόθεση.

Η αεροπειρατεία της 16ης Αυγούστου 1969 έμεινε ως ένα από τα ασυνήθιστα περιστατικά της ελληνικής πολιτικής και αεροπορικής ιστορίας της περιόδου. Η ζωή του Τσιρώνη θα συνέχιζε να απασχολεί τη δημοσιότητα και μετά την πτώση της δικτατορίας, μέχρι τον θάνατό του το 1978 κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στο σπίτι του στο Παλαιό Φάληρο.

Τι άλλο έγινε σαν σήμερα

963: Ο Νικηφόρος Β’ Φωκάς στέφεται αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, με τους Βασίλειο Β’ και Κωνσταντίνο Η’ να παραμένουν συναυτοκράτορες. Θα κυβερνήσει έως τη δολοφονία του το 969.

1896: Ανακαλύπτεται χρυσός στο Bonanza Creek του Γιούκον, στον Καναδά, πυροδοτώντας τον περίφημο Πυρετό του Χρυσού του Κλοντάικ. Η καναδική ιστορική υπηρεσία αποδίδει την ανακάλυψη στον Κέις, γνωστό ως Skookum Jim Mason.

1936: Ολοκληρώνονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Βερολίνου, που το ναζιστικό καθεστώς επιχειρεί να αξιοποιήσει προπαγανδιστικά. Μεγάλος πρωταγωνιστής είναι ο Τζέσε Όουενς, ο οποίος κατακτά τέσσερα χρυσά μετάλλια.

1943: Γερμανικά στρατεύματα της Βέρμαχτ εισβάλλουν στο Κομμένο Άρτας, δολοφονούν 317 αμάχους, ανάμεσά τους δεκάδες παιδιά, και πυρπολούν το χωριό, σε μία από τις μεγαλύτερες ναζιστικές θηριωδίες στην κατεχόμενη Ελλάδα.

1960: Η Κύπρος αποκτά την ανεξαρτησία της από το Ηνωμένο Βασίλειο, με πρώτο πρόεδρο τον αρχιεπίσκοπο Μακάριο και αντιπρόεδρο τον Φαζίλ Κιουτσούκ.

1962: Ο Πιτ Μπεστ απομακρύνεται από τους Beatles και τη θέση του στα ντραμς παίρνει ο Ρίνγκο Σταρ, λίγο πριν το συγκρότημα γνωρίσει παγκόσμια επιτυχία.

1969: Ο γιατρός Βασίλης Τσιρώνης καταλαμβάνει αεροσκάφος της Ολυμπιακής Αεροπορίας με 28 επιβαίνοντες και το οδηγεί στα Τίρανα, σε μία θεαματική πράξη διαμαρτυρίας εναντίον της δικτατορίας.

2009: Ο Γιουσέιν Μπολτ γράφει ιστορία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Βερολίνου, τρέχοντας τα 100 μέτρα σε 9,58 δευτερόλεπτα και σημειώνοντας το παγκόσμιο ρεκόρ που παραμένει ακατάρριπτο.

Γεννήσεις

1919 – Αντώνης Σαμαράκης, έλληνας συγγραφέας, πολυμεταφρασμένος και κορυφαίος εκπρόσωπος της μεταπολεμικής ελληνικής πεζογραφίας. Γνωστός για το ανθρωπιστικό και κοινωνικό του έργο, διακρίθηκε με βιβλία όπως «Ζητείται Ελπίς» και το αλληγορικό μυθιστόρημα «Το Λάθος» (1965), που ασκεί κριτική στον ολοκληρωτισμό και αμφισβητεί τις σχέσεις εξουσίας και ατόμου. Με διεθνή αναγνώριση και βράβευση, θεωρείται «φωνή αυτών που δεν έχουν φωνή» και υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

1920 – Τσαρλς Μπουκόφσκι, αμερικανός λογοτέχνης, ποιητής και συγγραφέας, γνωστός για την ωμή γραφή και τον αντισυμβατικό τρόπο ζωής του. Έγραψε πάνω από 50 βιβλία, με θέματα όπως η μοναξιά, το αλκοόλ, η φτώχεια και η ζωή στα περιθώρια των πόλεων. Τα έργα του, όπως «Post Office» και «Factotum», τον καθιέρωσαν ως εκπρόσωπο του σύγχρονου «βρώμικου ρεαλισμού», επηρεάζοντας τη λογοτεχνία παγκοσμίως και αποτελώντας σύμβολο της αλήθειας και της ειλικρίνειας στην τέχνη.

1954 – Τζέιμς Κάμερον, καναδός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός με διεθνή αναγνώριση για μεγαλειώδη blockbuster όπως «Terminator», «Titanic» και την επαναστατική σειρά «Avatar». Ξεχωρίζει για την τεχνολογική καινοτομία, την οπτική φαντασία και τις πολυάριθμες διακρίσεις, μεταξύ των οποίων Όσκαρ Σκηνοθεσίας («Titanic»). Επηρέασε βαθιά τη σύγχρονη κινηματογραφική βιομηχανία με τολμηρές ιδέες και δυναμικές κινηματογραφικές εμπειρίες, φέρνοντας το σινεμά στα όρια της τεχνολογίας και αφηγηματικής δύναμης.

1958 – Μαντόνα (Λουίζ Βερόνικα Τσικόνε), αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός, γνωστή ως «Βασίλισσα της Ποπ». Καθόρισε την μουσική, το στυλ και τις τάσεις από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 με επιτυχίες όπως «Like a Virgin», «Material Girl» και «Vogue». Ξεχωρίζει για τις συνεχείς αλλαγές στην εικόνα και το ήχο της, τη δύναμη της προσωπικής της έκφρασης και τους τολμηρούς πειραματισμούς, γεγονός που την καθιέρωσε ως σύμβολο χειραφέτησης, ανατροπής και επιδραστικότητας στη σύγχρονη ποπ κουλτούρα.

1962 – Στιβ Καρέλ, αμερικανός ηθοποιός, κωμικός και παραγωγός, γνωστός για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο ως Μάικλ Σκοτ στη δημοφιλή σειρά «The Office». Έχει ξεχωρίσει με ερμηνείες σε ταινίες όπως «The 40-Year-Old Virgin», «Foxcatcher» και «Little Miss Sunshine», ενώ διακρίνεται για το μοναδικό του χιούμορ, τη μεταδοτική του ευφυΐα και τη δυνατότητα να κινείται ανάμεσα στην κωμωδία και το δράμα.

1983 – Νίκος Ζήσης, έλληνας καλαθοσφαιριστής, ένας από τους κορυφαίους γκαρντ στην ιστορία της Εθνικής Ελλάδας. Διακρίθηκε για το ήθος, τη σταθερότητα και την προσφορά του, ως πρωταγωνιστής της χρυσής ομάδας που κατέκτησε το Ευρωμπάσκετ 2005 και το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο 2006. Αγωνίστηκε σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, όπως η ΑΕΚ, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας και η Μπάμπεργκ, ενώ μετά το τέλος της επιτυχημένης καριέρας του συνέχισε ως General Manager της Εθνικής Ελλάδας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του αθλήματος.

Θάνατοι

1977 – Έλβις Πρίσλεϊ, αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός, γνωστός ως «Βασιλιάς του Ροκ εν Ρολ». Με εμβληματικές επιτυχίες όπως «Jailhouse Rock», «Love Me Tender» και «Suspicious Minds», καθιέρωσε νέο ήχο και στυλ που επηρέασαν βαθιά την ποπ κουλτούρα. Ξεχώρισε για τη σκηνική του παρουσία, την επιδραστική φωνή και τον πρωτοφανή εμπορικό αντίκτυπο, ενώ παράλληλα συμμετείχε σε πλήθος κινηματογραφικών ταινιών, αφήνοντας αξεπέραστη σφραγίδα στη μουσική και ψυχαγωγία του 20ού αιώνα.

2005 – Βίκυ Μοσχολιού, ελληνίδα τραγουδίστρια, από τις σημαντικότερες και διαχρονικές ερμηνεύτριες του λαϊκού και έντεχνου τραγουδιού. Διακρίθηκε για τη βαθιά φωνή και την εκφραστικότητά της, ερμηνεύοντας αριστουργήματα όπως «Ένα αηδόνι», «Δειλινά» και «Μαύρη φυλακή». Συνεργάστηκε με κορυφαίους συνθέτες όπως ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Γιώργος Ζαμπέτας και ο Μίμης Πλέσσας, αφήνοντας ανεξίτηλο στίγμα στη μουσική ιστορία της Ελλάδας.

2018 – Αρίθα Φράνκλιν, αμερικανίδα τραγουδίστρια-τραγουδοποιός, γνωστή ως «Βασίλισσα της Σόουλ». Εμβληματική μορφή της παγκόσμιας μουσικής, με αξεπέραστες ερμηνείες σε τραγούδια όπως «Respect», «Natural Woman» και «Think». Η φωνή της ενσάρκωσε τη δύναμη και το πάθος της soul, ενώ η καλλιτεχνική και κοινωνική της προσφορά αναγνωρίστηκε με πλήθος βραβείων, ανάμεσά τους το Πούλιτζερ και 18 βραβεία Grammy. Αποτέλεσε σύμβολο χειραφέτησης, μαχητικότητας και πολιτικής διεκδίκησης για τα δικαιώματα των Αφροαμερικανών και των γυναικών.

Γεράσιμος, Απόστολος, Αλκιβιάδης, Διομήδης, Σαράντης, Σεραφείμ, Σταμάτης, Σταματία

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Αδέσποτων Ζώων