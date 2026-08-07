Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της 8ης Αυγούστου 1963, ο μηχανοδηγός Τζακ Μιλς είδε ένα κόκκινο σήμα στη σιδηροδρομική γραμμή, κοντά στο Sears Crossing του Μπάκιγχαμσαϊρ. Έκανε αυτό που όφειλε: σταμάτησε το ταχυδρομικό τρένο που είχε ξεκινήσει από τη Γλασκόβη με προορισμό το Λονδίνο.

Μόνο που το κόκκινο σήμα ήταν ψεύτικο. Και η στάση του τρένου ήταν ακριβώς αυτό που περίμεναν οι 15 άνδρες που κρύβονταν εκεί κοντά.

Μέσα στα επόμενα περίπου 30 λεπτά θα πραγματοποιούσαν τη Μεγάλη Ληστεία του Τρένου, μία από τις διασημότερες ληστείες του 20ού αιώνα, αρπάζοντας περίπου 2,6 εκατομμύρια λίρες σε χαρτονομίσματα – ποσό που αντιστοιχεί σήμερα σε δεκάδες εκατομμύρια λίρες.

Η παγίδα με το κόκκινο σήμα

Η συμμορία, με κεντρικό οργανωτή τον Μπρους Ρέινολντς, είχε προετοιμάσει την επιχείρηση με μεγάλη λεπτομέρεια και γνώριζε ότι το συγκεκριμένο τρένο μετέφερε ασυνήθιστα μεγάλο χρηματικό ποσό προς το Λονδίνο.

Για να το σταματήσουν, οι ληστές κάλυψαν το κανονικό πράσινο σήμα με ένα γάντι και ενεργοποίησαν ένα κόκκινο φως χρησιμοποιώντας μπαταρία έξι βολτ. Είχαν, επίσης, κόψει τα καλώδια του τηλεφώνου δίπλα στις γραμμές.

Όταν ο βοηθός του μηχανοδηγού, Ντέιβιντ Γουίτμπι, κατέβηκε για να επικοινωνήσει με τον σηματωρό, διαπίστωσε ότι το τηλέφωνο δεν λειτουργούσε. Καθώς επέστρεφε, δέχθηκε επίθεση από μέλη της συμμορίας.

Σχεδόν ταυτόχρονα, άλλοι ληστές μπήκαν στην καμπίνα της μηχανής. Ο Μιλς αντιστάθηκε και χτυπήθηκε στο κεφάλι, μένοντας αιμόφυρτος και σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Η λεπτομέρεια αυτή συχνά χάνεται πίσω από τη μεταγενέστερη, σχεδόν κινηματογραφική εικόνα της ληστείας ως ενός «ευφυούς» εγκλήματος χωρίς θύματα. Ο Μιλς δεν επέστρεψε ποτέ στην εργασία του. Πέθανε το 1970 από λευχαιμία, με τις βρετανικές αρχές να μην συνδέουν επισήμως τον θάνατό του με τα τραύματα της ληστείας.

120 σάκοι και δυόμισι τόνοι χαρτονομίσματα

Οι ληστές αποσύνδεσαν το μεγαλύτερο μέρος του συρμού και ανάγκασαν τον τραυματισμένο μηχανοδηγό να μετακινήσει το μπροστινό τμήμα μέχρι τη Bridego Bridge, όπου περίμεναν τα οχήματά τους.

Εκεί σχημάτισαν μια ανθρώπινη αλυσίδα και άρχισαν να κατεβάζουν τους σάκους από το βαγόνι υψηλής αξίας.

Συνολικά πήραν περίπου 120 ταχυδρομικούς σάκους, που περιείχαν περισσότερους από δυόμισι τόνους χαρτονομισμάτων. Πολλά ήταν παλιά χαρτονομίσματα της μίας και των πέντε λιρών που μεταφέρονταν στο Λονδίνο για να αποσυρθούν από την κυκλοφορία.

Πριν φύγουν, οι ληστές έδωσαν εντολή στους υπαλλήλους να μην ειδοποιήσουν κανέναν για 30 λεπτά.

Χωρίς να το γνωρίζουν, μόλις είχαν δώσει στην αστυνομία ένα σημαντικό στοιχείο: οι ερευνητές συμπέραναν ότι το κρησφύγετό τους πιθανότατα βρισκόταν σε απόσταση περίπου μισής ώρας από το σημείο.

Το Monopoly που τους πρόδωσε

Η συμμορία κατέφυγε στη Leatherslade Farm, μια απομονωμένη αγροικία στο Μπάκιγχαμσαϊρ. Εκεί μοίρασαν μέρος της λείας και, σε μία από τις πιο παράξενες λεπτομέρειες της ιστορίας, φέρεται να έπαιξαν Monopoly χρησιμοποιώντας πραγματικά χρήματα από τη ληστεία.

Το κρησφύγετο, όμως, εντοπίστηκε λίγες ημέρες αργότερα. Οι ληστές είχαν φύγει βιαστικά αφήνοντας πίσω τρόφιμα, ταχυδρομικούς σάκους, περιτυλίγματα χαρτονομισμάτων και άλλα αντικείμενα.

Κυρίως, είχαν αφήσει δακτυλικά αποτυπώματα. Ανάμεσά τους ήταν αποτυπώματα πάνω στο επιτραπέζιο Monopoly και σε ένα μπουκάλι κέτσαπ. Τα ευρήματα αποδείχθηκαν καθοριστικά για την έρευνα.

Οι βαριές ποινές και ο Ρόνι Μπιγκς

Οι περισσότεροι από τους δράστες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν σε δίκη. Οι ποινές ήταν ιδιαίτερα βαριές: το 1964, 12 καταδικασθέντες συγκέντρωσαν συνολικά 307 χρόνια φυλάκισης, ενώ αρκετοί καταδικάστηκαν σε 30 χρόνια.

Πιο διάσημος από όλους έγινε τελικά ο Ρόνι Μπιγκς. Καταδικάστηκε σε 30 χρόνια, αλλά το 1965 απέδρασε από τις φυλακές Wandsworth και παρέμεινε φυγάς επί δεκαετίες, περνώντας μεταξύ άλλων από την Αυστραλία και τη Βραζιλία. Επέστρεψε οικειοθελώς στη Βρετανία το 2001.

Ο Μπρους Ρέινολντς, που θεωρήθηκε ο βασικός οργανωτής της επιχείρησης, παρέμεινε επίσης φυγάς για περίπου πέντε χρόνια πριν συλληφθεί.

Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων δεν βρέθηκε ποτέ. Σύμφωνα με το Guinness World Records, από τα περίπου 2,63 εκατομμύρια λίρες της λείας ανακτήθηκαν μόλις 343.448 λίρες.

Τι άλλο έγινε σαν σήμερα

1303: Ισχυρός σεισμός πλήττει την Κρήτη και προκαλεί καταστροφικό τσουνάμι στην ανατολική Μεσόγειο. Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας, ένα από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου, υφίσταται πολύ σοβαρές ζημιές και παύει να λειτουργεί.

1963: Δεκαπενταμελής σπείρα πραγματοποιεί τη Μεγάλη Ληστεία του Τρένου στη Βρετανία, αρπάζοντας περίπου 2,6 εκατομμύρια λίρες από ταχυδρομικό τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Γλασκόβη–Λονδίνο.

1963: Ακούγεται για πρώτη φορά στα ερτζιανά το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Honeymoon Song» στην εκδοχή των Beatles. Πρόκειται για το γνωστό «Αν θυμηθείς τ’ όνειρό μου», που μεταφράστηκε στα αγγλικά και ταξίδεψε διεθνώς, δείγμα της παγκόσμιας απήχησης της ελληνικής μουσικής.

1967: Ιδρύεται στην Μπανγκόκ η ASEAN, με στόχο την πολιτική, οικονομική και κοινωνική συνεργασία των χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας.

1974: Ο Ρίτσαρντ Νίξον, υπό το βάρος του σκανδάλου Watergate, ανακοινώνει σε τηλεοπτικό διάγγελμα την παραίτησή του από την προεδρία των ΗΠΑ. Η παραίτηση τίθεται σε ισχύ την επόμενη ημέρα.

1989: Το διαστημικό λεωφορείο Columbia εκτοξεύεται για την πενθήμερη αποστολή STS-28, την τέταρτη αποστολή του προγράμματος που ήταν αφιερωμένη στο αμερικανικό υπουργείο Άμυνας και παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό απόρρητη.

1990: Το Ιράκ ανακοινώνει την προσάρτηση του Κουβέιτ, λίγες ημέρες μετά την εισβολή του. Την ίδια ημέρα ο Τζορτζ Μπους ανακοινώνει την ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων στη Σαουδική Αραβία, ανοίγοντας τον δρόμο για τον Πόλεμο του Κόλπου.

2008: Πραγματοποιείται η εντυπωσιακή τελετή έναρξης των 29ων Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου, στο «Bird’s Nest». Στους Αγώνες συμμετέχουν 10.942 αθλητές από 204 Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές.

Γεννήσεις

1879 – Εμιλιάνο Ζαπάτα (Emiliano Zapata), Μεξικανός επαναστάτης και στρατιωτικός. Γεννήθηκε στις 8 Αυγούστου 1879 και δολοφονήθηκε στις 10 Απριλίου 1919. Υπήρξε μία από τις κεντρικές μορφές της Μεξικανικής Επανάστασης και ηγέτης του αγροτικού κινήματος στο Μορέλος. Συνδέθηκε με το Σχέδιο της Αγιάλα, που απαιτούσε επιστροφή και αναδιανομή της γης στους αγρότες, ενώ το όνομά του έδωσε αργότερα τον όρο «Ζαπατισμός».

1900 – Αλέξης Μινωτής, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης. Γεννήθηκε στα Χανιά στις 8 Αυγούστου 1900 και πέθανε στις 11 Νοεμβρίου 1990. Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού θεάτρου του 20ού αιώνα, με ιδιαίτερη παρουσία στο αρχαίο δράμα και εμβληματικές ερμηνείες ως Οιδίποδας. Συνεργάστηκε επί δεκαετίες με την Κατίνα Παξινού, εμφανίστηκε και στο Χόλιγουντ και διετέλεσε καλλιτεχνικός και γενικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου.

1934 – Ρίκα Διαλυνά, Ελληνίδα ηθοποιός. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης στις 8 Αυγούστου 1934 και σπούδασε ζωγραφική και υποκριτική. Το 1954 αναδείχθηκε Σταρ Ελλάς και εκπροσώπησε τη χώρα στον διαγωνισμό Μις Υφήλιος, όπου κατέλαβε την πέμπτη θέση. Ακολούθησε πολυετή πορεία στο θέατρο και τον κινηματογράφο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και έγινε μία από τις αναγνωρίσιμες παρουσίες του ελληνικού σινεμά των δεκαετιών του 1960 και του 1970.

1937 – Ντάστιν Χόφμαν (Dustin Hoffman), Αμερικανός ηθοποιός. Γεννήθηκε στις 8 Αυγούστου 1937 στο Λος Άντζελες και αναδείχθηκε σε μία από τις χαρακτηριστικότερες μορφές του αμερικανικού κινηματογράφου από τα τέλη της δεκαετίας του 1960. Έγινε ευρύτερα γνωστός με το The Graduate και πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως Midnight Cowboy και Tootsie. Έχει κερδίσει δύο Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου, για τα Kramer vs. Kramer και Rain Man.

1981 – Ρότζερ Φέντερερ (Roger Federer), Ελβετός θρύλος της αντισφαίρισης, γεννημένος στη Βασιλεία στις 8 Αυγούστου. Κατέκτησε 20 Grand Slam τίτλους, με ρεκόρ 8 στο Wimbledon, 6 στο Australian Open, 5 στο US Open και 1 στο Roland Garros, όντας ο μοναδικός που έχει πετύχει τουλάχιστον 5 τίτλους σε τρία διαφορετικά Grand Slam. Πρωταγωνίστησε για σχεδόν δύο δεκαετίες ως μέλος του Big Three (με Nadal και Djokovic) και σημείωσε 310 εβδομάδες συνολικά στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης (ρεκόρ 237 συνεχόμενες). Ξεχώρισε για το κομψό στυλ, την αθλητική δεοντολογία και την παγκόσμια δημοφιλία του, αποσπώντας δεκάδες βραβεία και κλείνοντας την καριέρα του το 2022 ως ένας από τους σπουδαιότερους τενίστες όλων των εποχών.

Θάνατοι

1827 – Γεώργιος Κάνινγκ (George Canning), Βρετανός πολιτικός, διπλωμάτης και φιλέλληνας. Γεννήθηκε στις 11 Απριλίου 1770 και πέθανε στις 8 Αυγούστου 1827. Διετέλεσε υπουργός Εξωτερικών και, για λίγους μήνες το 1827, πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Υποστήριξε διπλωματικά την Ελληνική Επανάσταση και συνέβαλε καθοριστικά στο Πρωτόκολλο της Πετρούπολης και στη Συνθήκη του Λονδίνου, που άνοιξαν τον δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία. Προς τιμήν του ονομάστηκε η πλατεία Κάνιγγος στην Αθήνα.

2003 – Αντώνης Σαμαράκης, Έλληνας συγγραφέας. Γεννήθηκε στις 16 Αυγούστου 1919 στην Αθήνα και πέθανε στις 8 Αυγούστου 2003. Υπήρξε από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής μεταπολεμικής πεζογραφίας, με έργο έντονα ανθρωποκεντρικό και κοινωνικό. Καθιερώθηκε με τη συλλογή διηγημάτων «Ζητείται ελπίς», ενώ το μυθιστόρημά του «Το λάθος» γνώρισε διεθνή επιτυχία και μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες. Υπήρξε επίσης Πρεσβευτής Καλής Θέλησης της UNICEF και εμπνευστής της «Βουλής των Εφήβων».

2004 – Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Έλληνας ηθοποιός. Γεννήθηκε στις 29 Αυγούστου 1934 και πέθανε στις 8 Αυγούστου 2004. Υπήρξε ένας από τους δημοφιλέστερους πρωταγωνιστές του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, με σημαντική παρουσία τόσο στην κωμωδία όσο και στο δραματικό ρεπερτόριο. Πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως «Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο», «Η Αρχόντισσα και ο Αλήτης» και «Παπαφλέσσας», ενώ η μακρόχρονη καλλιτεχνική και προσωπική σχέση του με την Αλίκη Βουγιουκλάκη σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού θεάματος.

2017 – Αρλέτα, Ελληνίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και ζωγράφος. Γεννήθηκε στις 3 Μαρτίου 1945 στην Αθήνα και πέθανε στις 8 Αυγούστου 2017. Συνδέθηκε στενά με το Νέο Κύμα και τις αθηναϊκές μπουάτ από τη δεκαετία του 1960, ξεχωρίζοντας για τη λιτή, ιδιαίτερη ερμηνεία της. Σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και άφησε πίσω της τραγούδια όπως «Μια φορά θυμάμαι», «Τα μικρά παιδιά», «Σερενάτα» και «Μπαρ το Ναυάγιο».