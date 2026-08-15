Σε επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων υπηκόων Ρουμανίας προχώρησε το Λιμενικό Σώμα στη θαλάσσια περιοχή της νησίδας Φλέβες, στον Σαρωνικό Κόλπο.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, οι τέσσερις είχαν μεταβεί στην περιοχή με φουσκωτή λέμβο, η οποία δεν διέθετε μηχανή και κινούνταν μόνο με κουπιά, προκειμένου να κάνουν θαλάσσιο λουτρό.

Η λέμβος παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα, με αποτέλεσμα οι επιβαίνοντες να βρεθούν σε δυσχερή θέση.

Άμεσα κινητοποιήθηκε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο τους εντόπισε και τους περισυνέλεξε με ασφάλεια.

Οι τέσσερις μεταφέρθηκαν στη Μαρίνα Βουλιαγμένης, όπου διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία τους.