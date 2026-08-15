Ξεχώρισε για ένα ακόμα παιχνίδι, έστω και φιλικό, με τη φανέλα της Μπορούσια Ντόρτμουντ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.
Ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ ξεκίνησε βασικός στο φιλικό παιχνίδι με τη Ρόμα, το οποίο έληξε 2-2, έχοντας συμμετοχή στο ένα γκολ της ομάδας του αλλά και δοκάρι!
Συγκεκριμένα, στο 46′ ο Καρέτσας βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και με τρομερό σουτ τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι των Ρωμαίων!
Whatever you want, Karetsas. He's the system. pic.twitter.com/iB5TqKyKhB— Daxo (@daxooo_) August 15, 2026
Στο πρώτο ημίχρονο, πάντως, είχε καθαρή συμμετοχή στο πρώτο γκολ της Ντόρτμουντ, καθώς από τη δική του σέντρα στην περιοχή οι Βεστφαλοί κατάφεραν να μειώσουν προσωρινά σε 2-1.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— مـنبر دورتموند – Mnbr BVB (@Mnbrbvb) August 15, 2026
دورتموند يضرررب بالهدف الاول امام روما 💛🔥
دورتموند 1 – 2 روما pic.twitter.com/9n2maoyGtA
Τελικά, ο νεαρός επιθετικός έγινε αλλαγή με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα (60΄), αφήνοντας και πάλι θετικές εντυπώσεις στα πρώτα του ματς με τη Ντόρτμουντ. Σε εκείνο το σημείο πέρασε στο ματς για τη Ρόμα ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, ο οποίος αγωνίστηκε μέχρι το τέλος της αναμέτρησης που ολοκληρώθηκε ισόπαλη με 2-2.