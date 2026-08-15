Ξεχώρισε για ένα ακόμα παιχνίδι, έστω και φιλικό, με τη φανέλα της Μπορούσια Ντόρτμουντ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ ξεκίνησε βασικός στο φιλικό παιχνίδι με τη Ρόμα, το οποίο έληξε 2-2, έχοντας συμμετοχή στο ένα γκολ της ομάδας του αλλά και δοκάρι!

Συγκεκριμένα, στο 46′ ο Καρέτσας βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και με τρομερό σουτ τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι των Ρωμαίων!

Στο πρώτο ημίχρονο, πάντως, είχε καθαρή συμμετοχή στο πρώτο γκολ της Ντόρτμουντ, καθώς από τη δική του σέντρα στην περιοχή οι Βεστφαλοί κατάφεραν να μειώσουν προσωρινά σε 2-1.

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دورتموند يضرررب بالهدف الاول امام روما 💛🔥



دورتموند 1 – 2 روما pic.twitter.com/9n2maoyGtA — مـنبر دورتموند – Mnbr BVB (@Mnbrbvb) August 15, 2026

Τελικά, ο νεαρός επιθετικός έγινε αλλαγή με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα (60΄), αφήνοντας και πάλι θετικές εντυπώσεις στα πρώτα του ματς με τη Ντόρτμουντ. Σε εκείνο το σημείο πέρασε στο ματς για τη Ρόμα ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, ο οποίος αγωνίστηκε μέχρι το τέλος της αναμέτρησης που ολοκληρώθηκε ισόπαλη με 2-2.