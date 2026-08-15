Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 15 Αυγούστου στην Ερέτρια, όταν ταχύπλοο σκάφος συγκρούστηκε, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αγκυροβολημένο ιστιοφόρο, στην περιοχή μπροστά από την «Τρελή Ροδιά».

Στο ταχύπλοο επέβαιναν συνολικά τέσσερα άτομα, υπήκοοι Σερβίας. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο από τους επιβαίνοντες, οι οποίοι έφεραν τραύματα στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσαν εθελοντές του συλλόγου Fetesclub 4×4, οι οποίοι παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Λίγο αργότερα έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το οποίο οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Σύμφωνα με το evima.gr στο σημείο του ατυχήματος βρέθηκαν στελέχη του Λιμεναρχείου Ερέτριας, αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και ο δήμαρχος Ερέτριας Νίκος Γουρνής μαζί με την αντιδήμαρχο κ. Αμερικανού.