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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι του Σαββάτου 15 Αυγούστου 2026, καθώς ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα στη Σκύρο.

Η πυρκαγιά κινητοποίησε άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για την αντιμετώπισή της.

Λίγο μετά τις 18:00, στάλθηκε νέο μήνυμα 112 το οποίο καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή Πεύκος να απομακρυνθούν μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου προς τη Χώρα.

Νωρίτερα, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Αγίου Φωκά με κατεύθυνση προς Αχερούνες.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον για το έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα καθώς και εθελοντές. Επίσης, μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από την Κύμη Ευβοίας, 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Σκύρου.

Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή της πυρκαγιάς πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ και η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Αρτοποιός: Πρόκειται για μια δύσκολη πυρκαγιά, πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι

Ο Γιάννης Αρτοποιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, μίλησε στο ΕΡΤnews, τονίζοντας ότι «οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι 7 και 8 μποφόρ».

Ο κ. Αρτοποιός επανέλαβε ότι πρόκειται για μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά που εξελίσσεται στο δυτικό κομμάτι του νησιού. Όπως τόνισε, «στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες παραθεριστικές οικίες. Αυτήν την ώρα η φωτιά είναι γύρω στο ένα χιλιόμετρο από την παραλία του Αγίου Φωκά».