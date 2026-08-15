Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι του Σαββάτου 15 Αυγούστου 2026, καθώς ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα στη Σκύρο.

Η πυρκαγιά κινητοποίησε άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για την αντιμετώπισή της.

Λίγο μετά τις 18:00, στάλθηκε νέο μήνυμα 112 το οποίο καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή Πεύκος να απομακρυνθούν μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου προς τη Χώρα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην Νήσο #Σκύρο



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Πεύκο απομακρυνθείτε μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου πρός #Χώρα_Σκύρου



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 15, 2026

Νωρίτερα, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Αγίου Φωκά με κατεύθυνση προς Αχερούνες.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην νήσο #Σκύρο



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Άγιος_Φωκάς απομακρυνθείτε μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου πρός #Αχερούνες



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 15, 2026

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον για το έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα καθώς και εθελοντές. Επίσης, μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από την Κύμη Ευβοίας, 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Σκύρου.

Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή της πυρκαγιάς πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ και η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Αρτοποιός: Πρόκειται για μια δύσκολη πυρκαγιά, πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι

Ο Γιάννης Αρτοποιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, μίλησε στο ΕΡΤnews, τονίζοντας ότι «οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι 7 και 8 μποφόρ».

Ο κ. Αρτοποιός επανέλαβε ότι πρόκειται για μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά που εξελίσσεται στο δυτικό κομμάτι του νησιού. Όπως τόνισε, «στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες παραθεριστικές οικίες. Αυτήν την ώρα η φωτιά είναι γύρω στο ένα χιλιόμετρο από την παραλία του Αγίου Φωκά».