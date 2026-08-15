Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου 15 Αυγούστου σε αγροτοδασική έκταση στις Βαμβακές Περαχώρας στην Κορινθία.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά στην Περαχώρα στην Κορινθία περίπου στις 17:45.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα καθώς και εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 6 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας.