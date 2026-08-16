Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ξεκίνησε την προεκλογική του εκστρατεία από το Σάο Πάολο, εστιάζοντας στην καταπολέμηση της έμφυλης βίας και του οργανωμένου εγκλήματος και υποσχόμενος να συνεχίσει τα κοινωνικά προγράμματα.

«Κατά την τέταρτη θητεία μου θέλω να τερματίσω ορισμένα από τα διλήμματα της χώρας μας», δήλωσε ο πρόεδρος ενώπιον χιλιάδων υποστηρικτών του που συγκεντρώθηκαν στο δημοτικό στάδιο Βίλα Έουκλιδες, το μέρος όπου ηγήθηκε των ιστορικών απεργιών κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας.

Δύο μήνες πριν από τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου, ο πρόεδρος υπενθύμισε ότι θεωρεί επιτεύγματα της τρέχουσας θητείας του, όπως η δημιουργία 10 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας σε τρεισήμισι χρόνια και η επέκταση των κοινωνικών προγραμμάτων.

Συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Ροσάντζελα Ζάνζα ντα Σίλβα, ο Λούλα τόνισε επίσης την ανάγκη καταπολέμησης της έμφυλης βίας.

«Δεν είναι δυνατόν να μην μπορούμε να τερματίσουμε αυτή τη βία», δήλωσε, προτού καλέσει τους άνδρες να αντιμετωπίζουν τις συντρόφους τους ως «συντρόφους» και όχι ως «υπηρέτες ή σκλάβους».

Στη συνέχεια, δεν έλειψε και η υπεράσπιση της βραζιλιάνικης κυριαρχίας έναντι των πιέσεων ξένων δυνάμεων.

Στο πλαίσιο αυτό, επιβεβαίωσε εκ νέου τη σημασία της δυνατότητας της Βραζιλίας να εξάγει και να επεξεργάζεται μόνη της κρίσιμα ορυκτά.

«Δεν θέλω τις ΗΠΑ, ούτε τη Ρωσία, ούτε την Κίνα, ούτε κανέναν άλλον… Θα εκμεταλλευτούμε κρίσιμα ορυκτά προς όφελος του βραζιλιάνικου λαού», είπε.

Οι πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις τοποθετούν τον Λούλα και τον Φλάβιο Μπολσονάρο σε τεχνική ισοβαθμία, με το 43% των ερωτηθέντων να τάσσεται υπέρ του πρώτου και το 40% υπέρ του δεύτερου.